Москва безопаснее Парижа: Водянова рассказала, как ломала стереотипы о ЧМ в России

Модель и основатель фонда «Обнаженные сердца» Наталья Водянова рассказала, как в западных странах относились к чемпионату мира по футболу в России до его начала. В беседе с RT она призналась, что ей приходилось ломать стереотипы, убеждая окружение в безопасности поездки на ЧМ‐2018.

Истерия, развернувшаяся в иностранных СМИ накануне международного первенства, хорошо ощущается теми, кто живет за границей, заметила Водянова.

«Некоторые друзья спрашивали меня, безопасно ли будет ехать в Россию. Приходилось ломать стереотипы и говорить, что в Москве безопаснее, чем в Париже», — вспомнила модель.

По словам Водяновой, в столице она никогда не сталкивалась с проблемами, гуляя с компаниями по улицам. В Париже настолько комфортного ощущения у девушки не было.

«Все большие города имеют одинаковые проблемы, но Россия хорошо подготовилась к чемпионату мира. Во всем мире есть угроза терроризма, но на чемпионате с этим не было проблем. Надеюсь, у нас еще будут организованы такие глобальные мероприятия, как мундиаль», — сказала Водянова.

Она заметила, что от всех посетивших международный турнир слышит лишь положительные отзывы. Люди «полюбили Россию и обещают приехать вновь».

Свыше 10 тысяч английских фанатов намерены посетить полуфинал ЧМ-2018. В матче их национальная сборная встретится с Хорватией. Болельщики уже забронировали билеты на все прямые рейсы до Москвы, несмотря на достаточно высокие цены.