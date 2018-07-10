Ещё
Москва безопаснее Парижа: Водянова рассказала, как ломала стереотипы о ЧМ в России
Далее:
Читайте также:
Ещё

Москва безопаснее Парижа: Водянова рассказала, как ломала стереотипы о ЧМ в России 

360tv.ru 3 часа назад
Модель и основатель фонда «Обнаженные сердца» Наталья Водянова рассказала, как в западных странах относились к чемпионату мира по футболу в России до его начала. В беседе с RT она призналась, что ей приходилось ломать стереотипы, убеждая окружение в безопасности поездки на ЧМ‐2018.
Истерия, развернувшаяся в иностранных СМИ накануне международного первенства, хорошо ощущается теми, кто живет за границей, заметила Водянова.
«Некоторые друзья спрашивали меня, безопасно ли будет ехать в Россию. Приходилось ломать стереотипы и говорить, что в Москве безопаснее, чем в Париже», — вспомнила модель.
По словам Водяновой, в столице она никогда не сталкивалась с проблемами, гуляя с компаниями по улицам. В Париже настолько комфортного ощущения у девушки не было.
«Все большие города имеют одинаковые проблемы, но Россия хорошо подготовилась к чемпионату мира. Во всем мире есть угроза терроризма, но на чемпионате с этим не было проблем. Надеюсь, у нас еще будут организованы такие глобальные мероприятия, как мундиаль», — сказала Водянова.
Она заметила, что от всех посетивших международный турнир слышит лишь положительные отзывы. Люди «полюбили Россию и обещают приехать вновь».
Свыше 10 тысяч английских фанатов намерены посетить полуфинал ЧМ-2018. В матче их национальная сборная встретится с Хорватией. Болельщики уже забронировали билеты на все прямые рейсы до Москвы, несмотря на достаточно высокие цены.
360tv.ru: последние новости
Кот Ахилл назвал первого финалиста ЧМ‐2018 Уже не смешно: Вида снова прокричал «Слава Украине» Российский болельщик подарил англичанину билет на полуфинал ЧМ
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Настоящая мерзость»: Глюкозе досталось за фото со Смоловым
«Красотка спугнула удачу»: иностранцы объяснили вылет России
«Слава Украине!» и «Белград, гори!»: что имел в виду Вида
«Белград, гори»: Вида записал еще одно провокационное видео
Славившего Украину хорвата «казнили» на родине592
Видео
03:15
После матча с Россией хорваты обратились в больницу
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:08
Хорватия отстранила Вукоевича от работы на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:08
Почетный президент РФС прокомментировал лозунг Виды
Футбол ЧМ по футболу 2018
02:13
Грудинин проспорил центнер клубники
Футбол
05:22
«Футбольному чуду» России пришел конец
ЧМ по футболу 2018
00:58
Матч Россия-Хорватия установил рекорд на Украине
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:55
«Красотка спугнула удачу»: иностранцы объяснили вылет России
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:39
Славившего Украину хорвата «казнили» на родине
ЧМ по футболу 2018
00:29
«Белград, гори»: Вида записал еще одно провокационное видео
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:08
HNS сделал заявление по инциденту с Видой
Футбол ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение