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Выходные 14-15 июля в Белгороде: Парад оркестров, велофутбол, «Арт-суббота»
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Выходные 14-15 июля в Белгороде: Парад оркестров, велофутбол, «Арт-суббота» 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
ART-суббота
В рамках проекта «АРТ-субботы» белгородцам покажут выставку под открытым небом «На грани», в которой будут представлены грани техник, направлений и жанров. А в 17.00 и 19.00 на Белгородском Арбате пройдут экскурсии по экспозиции «музея под открытым небом», работающем в рамках проекта «Шедевры Государственного Русского музея на улицах городов»
Что: творческий проект
Где: Белгородский Арбат
Когда: 14 июля с 16.00  Субботний кинопоказ
Каждую летнюю субботу в Белгороде на большом экране на набережной реки Везёлка бесплатно показывают шедевры советской классики.
18.00 — «Конёк-Горбунок»19.00 — «Дикие лебеди»20.00 — «Любовь и голуби» (режиссёр Владимир Меньшов, 1984 г.) 21.50 — «Афоня»
Что: летний кинотеатр
Где: на набережной в парке Победы
Когда: 14 июля с 18.00  Благотворительный матч по велофутболу
Театр «Две обезьяны» и велошкола ILSS-Cycling проведут благотворительный матч в поддержку Виталия Некрасова, который борется с тяжелой болезнью. Веломатч пройдёт в центральном парке Белгорода на автодроме детского центра «Тропикано».
Что: веломатч
Где: центральный парк
Когда: 15 июля в 10.45  Парад духовых оркестров
14 июля в Белгороде пройдёт заключительный этап II Парада духовых оркестров России «Первый салют Победы», посвященный 75-летию Курской битвы и Прохоровского танкового сражения.
С 10.00 до 11.00 в детских лагерях будут выступать оркестры из разных городов России, а в 18.00 состоится парад всех духовых оркестров России. Его посвятят памяти народного артиста России, генерал-лейтенанта Валерия Михайловича Халилова.
Что: концерт
Где: парк Победы
Когда: 14 июля в 18.00
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