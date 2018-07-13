Выходные 14-15 июля в Белгороде: Парад оркестров, велофутбол, «Арт-суббота»

ART-суббота

В рамках проекта «АРТ-субботы» белгородцам покажут выставку под открытым небом «На грани», в которой будут представлены грани техник, направлений и жанров. А в 17.00 и 19.00 на Белгородском Арбате пройдут экскурсии по экспозиции «музея под открытым небом», работающем в рамках проекта «Шедевры Государственного Русского музея на улицах городов»

Что: творческий проект

Где: Белгородский Арбат

Когда: 14 июля с 16.00 Субботний кинопоказ

Каждую летнюю субботу в Белгороде на большом экране на набережной реки Везёлка бесплатно показывают шедевры советской классики.

Что: летний кинотеатр

Где: на набережной в парке Победы

Когда: 14 июля с 18.00 Благотворительный матч по велофутболу

Театр «Две обезьяны» и велошкола ILSS-Cycling проведут благотворительный матч в поддержку Виталия Некрасова, который борется с тяжелой болезнью. Веломатч пройдёт в центральном парке Белгорода на автодроме детского центра «Тропикано».

Что: веломатч

Где: центральный парк

Когда: 15 июля в 10.45 Парад духовых оркестров

14 июля в Белгороде пройдёт заключительный этап II Парада духовых оркестров России «Первый салют Победы», посвященный 75-летию Курской битвы и Прохоровского танкового сражения.

С 10.00 до 11.00 в детских лагерях будут выступать оркестры из разных городов России, а в 18.00 состоится парад всех духовых оркестров России. Его посвятят памяти народного артиста России, генерал-лейтенанта Валерия Михайловича Халилова

Что: концерт

Где: парк Победы

Когда: 14 июля в 18.00