«Почта России» запустила пилотный проект отправки бандеролей без наклейки марок

Пилотный проект по приему заказных бандеролей в маркированных пластиковых конвертах запустили в 13 филиалах ФГУП «Почта России» , в том числе в крупных отделениях почтовой связи Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе ФГУП «Почта России».

«В 13 филиалах «Почты России» запущен пилотный проект по приему заказных бандеролей в маркированных пластиковых конвертах. Конверты с литерой «К» предназначены для отправки письменной корреспонденции и печатных изданий весом до 0,5 кг, 1 кг и 2 кг», — говорится в сообщении.

Как поясняется, маркированный конверт с литерой «К» — это специальный полиэтиленовый конверт увеличенного размера, на который нанесен типографским способом знак почтовой оплаты. Он будет использоваться для пересылки заказной бандероли соответствующего веса (до 0,5 кг, 1 кг, 2 кг).

«Ранее для отправки бандероли нашим клиентам было необходимо взвесить вложение, рассчитать исходя из этого точную стоимость пересылки, купить марки необходимого номинала и наклеить их. Теперь для отправки бандероли достаточно приобрести один из конвертов с литерой «К», упаковать в него документ или печатные издания и отдать его оператору почтового отделения. Нововведение позволит потребителям сократить время на отправку заказной бандероли, а сотрудникам «Почты» — на приемку и обработку отправлений», — подчеркнула заместитель генерального директора по почтовому бизнесу Инесса Галактионова

В пресс-службе уточнили, что во время пилотного проекта литерные конверты можно приобрести в крупных отделениях почтовой связи Москвы, Хабаровска, Тверской, Нижегородской, Свердловской областей. До конца августа 2018 г. маркированные пластиковые конверты поступят также в почтовые отделения Московской, Калужской, Новосибирской, Челябинской областей, Красноярского и Приморского краев, Республики Удмуртия, Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

«Стоимость конвертов составляет до 0,5 кг — 120 руб., до 1 кг — 185 руб., до 2 кг — 310 руб. В цену уже включен тариф на пересылку заказной бандероли соответствующей литере «К» веса. При этом, если клиенту необходимо направить бандероль немного большего веса чем зафиксировано для маркированного конверта, например, 1 кг 100 гр., то он вполне может воспользоваться маркированным конвертом 1 кг и доклеить марки на 12,5 руб. за дополнительные 100 гр (по установленному тарифу за довесок для заказной корреспонденции 2,5 руб. за каждые 20 гр.)», — указано в сообщении.

Отмечается, что маркированный конверт с литерой «К» имеет усиленные степени защиты для предотвращения фальсификации, был протестирован в «боевых» условиях.