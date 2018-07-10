В аппарате Дюмина опровергли сообщения о том, что он ездил к Черчесову мирить его с Дзюбой

«Вмешательство в работу национальной сборной по футболу не входит в компетенцию губернатора Тульской области. Состав команды определяет тренерский штаб, исходя из поставленных игровых задач и руководствуясь чёткими критериями».

При этом в пресс-службе отметили вклад Дзюбы в успешное выступление национальной команды на ЧМ.

«В сезоне-2017/2018 Артём Дзюба отыграл 10 матчей Премьер-Лиги за тульский «Арсенал» и был одним из лидеров на поле. Своё мастерство он в полной мере проявил и в игре за сборную России, забив три важных гола на мировом первенстве. Алексей Дюмин поблагодарил нашу команду и тренерский штаб за достойное выступление на домашнем Чемпионате мира, отметив, что все футболисты проявили бойцовский характер и бились до последнего».

Сборная России дошла до четвертьфинала чемпионата мира по футболу впервые в своей истории. 7 июля команда уступила Хорватии в серии пенальти.