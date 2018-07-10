В аппарате Дюмина опровергли сообщения о том, что он ездил к Черчесову мирить его с Дзюбой 

Как написал спецкор издания Андрей Колесников, Алексей Дюмин вместе с генеральным директором тульского «Арсенала» «ездил к Станиславу Черчесову мирить его с Артёмом Дзюбой и даже помирил». Как сообщили радиостанции «Говорит Москва» в пресс-службе тульского губернатора, Алексей Дюмин не вмешивался в работу тренерского штаба сборной России.
«Вмешательство в работу национальной сборной по футболу не входит в компетенцию губернатора Тульской области. Состав команды определяет тренерский штаб, исходя из поставленных игровых задач и руководствуясь чёткими критериями».
При этом в пресс-службе отметили вклад Дзюбы в успешное выступление национальной команды на ЧМ.
«В сезоне-2017/2018 Артём Дзюба отыграл 10 матчей Премьер-Лиги за тульский «Арсенал» и был одним из лидеров на поле. Своё мастерство он в полной мере проявил и в игре за сборную России, забив три важных гола на мировом первенстве. Алексей Дюмин поблагодарил нашу команду и тренерский штаб за достойное выступление на домашнем Чемпионате мира, отметив, что все футболисты проявили бойцовский характер и бились до последнего».
Сборная России дошла до четвертьфинала чемпионата мира по футболу впервые в своей истории. 7 июля команда уступила Хорватии в серии пенальти.