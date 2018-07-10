В Астраханской области юные автомобилисты приняли участие в соревнованиях по фигурному вождению 

В Ахтубинской автошколе ДОСААФ России состоялись соревнования по фигурному вождению автомобиля среди членов клуба «Юный автомобилист». Они проходили в два этапа: фигурное вождение и проверка знаний ПДД.
Среди членов жюри были сотрудник ГИБДД и инспектор по делам несовершеннолетних ОМВД России по Ахтубинскому району. Перед тем, как приступить к вождению, подростки отвечали на экзаменационные билеты по Правилам дорожного движения. После этого они соревновались в классическом скоростном маневрировании.
По итогам двух этапов соревнований первое место заняла команда в составе Владислава Фейша, Сергея Рубцова, Адама Мукашева и Никиты Езерского. Серебро у Александра Щербакова, Андрея Сергеева, Никиты Видаева и Максима Царева. Ещё одна команда в составе Елизаветы Монастырной, Алика Жумашева, Ярослава Гуляевп, Андрея Литвинова и Александра Нечаева заняла третье место.
На торжественном мероприятии победителям вручили кубки, а юным автомобилистам, активно участвовавшим в жизни клуба, — почётные грамоты. Все участники соревнований получили сладкие подарки.