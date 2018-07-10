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Из травматологов — в чиновники: Ирек Ялалов рассказал о новых перестановках в мэрии
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Из травматологов — в чиновники: Ирек Ялалов рассказал о новых перестановках в мэрии 

ufa1.ru 1 час назад
Фото: ufa1.ru
В мэрии Уфы два новых назначения. О кадровых перестановках стало известно на оперативном совещании в мэрии 10 июля.
Руководитель управления по предпринимательству, потребительскому рынку и туризму Ольга Завьялова покинула свой пост в связи с переходом на новую работу. Её кресло займет Луиза Макшукова, ранее работавшая заместителем главы администрации Ленинского района Уфы.
Сменилось начальство и в другом подразделении — отделом охраны здоровья отныне будет руководить Радиф Сабиров. В мэрию он перешёл после работы в уфимской поликлинике №44, где работал травматологом-ортопедом.
— Желаю им успехов на своих должностях, — сказал глава администрации Ирек Ялалов.
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