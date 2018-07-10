Из травматологов — в чиновники: Ирек Ялалов рассказал о новых перестановках в мэрии

В мэрии Уфы два новых назначения. О кадровых перестановках стало известно на оперативном совещании в мэрии 10 июля. Руководитель управления по предпринимательству, потребительскому рынку и туризму Ольга Завьялова покинула свой пост в связи с переходом на новую работу. Её кресло займет Луиза Макшукова, ранее работавшая заместителем главы администрации Ленинского района Уфы. Сменилось начальство и в другом подразделении — отделом охраны здоровья отныне будет руководить Радиф Сабиров . В мэрию он перешёл после работы в уфимской поликлинике №44, где работал травматологом-ортопедом. — Желаю им успехов на своих должностях, — сказал глава администрации Ирек Ялалов