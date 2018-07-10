В «Торпедо» — четыре новичка

Фото пресс-службы ФК «Торпедо» Владимир

Из штаба владимирского «Торпедо», наконец, начали поступать первые трансферные новости этого межсезонья. Пока мы сообщали нашим читателям лишь информацию об уходе игроков из команды — всего за последний месяц расположение клуба покинуло 11 (!) футболистов, включая капитана «Торпедо» Ивана Каратыгина и лучшего бомбардира прошлого сезона Алексея Баева

Но сегодня пресс-служба ФК «Торпедо» Владимир сообщила о подписании контрактов с четырьмя новичками. Хотя двое из них хорошо знакомы болельщикам «черно-белых». Речь идет о полузащитниках, братьях-близнецах Максиме и Никите Сасс, которые уже выступали в «Торпедо» в позапрошлом сезоне.

Молодых и перспективных игроков на год разлучила с профессиональным футболом … российская армия, хотя обычно руководители команд, используя свои связи, помогают «отмазать» футболистов от срочной службы. Но во Владимирской области такой номер едва ли пройдет. Полтора года назад в Коврове в форме общественной организации был зарегистрирован новый футбольный клуб «Гвардеец», учредителем которого стали высокопоставленные офицеры одной из воинских частей Ковровского района. В итоге в «армейскую» команду стали призывать молодых перспективных футболистов со всей области, которым подходил срок служить в армии, в том числе и из «Торпедо», прямо, как в советское время со всей страны отбирали лучших спортсменов в состав ЦСКА!

В июне этого года братья Сасс отпраздновали «дембель», и тренеры «черно-белых» тут же вернули их в состав. Тем более что оба игрока — 1997 года рождения, а по регламенту ПФЛ в чемпионате страны в составе любой команды должны находиться на поле, как минимум, двое футболистов не старше 21 года.

Еще два новичка «Торпедо» — известные в футбольной среде люди. Так, 29-летний защитник Дмитрий Чернухин является воспитанником «Спартака» , а первым наставником у него был сын легендарного тренера Георгия Ярцева . Вместе с «Тосно» этот футболист выходил в ФНЛ и даже обыгрывал родной «Спартак» в матче 1/8 кубка России. После «Тосно» Чернухин продолжи выступать в первом дивизионе за питерское «Динамо», а затем защитник и вовсе уехал за рубеж, выступая за «Нарву-Транс» в Премиум-лиге чемпионата Эстонии. В прошлом сезоне Чернухин играл в составе соперника «Торпедо» по группе «Запад» второго дивизиона — команде «Энергия-Луки» из Великих Лук.

Наконец, четвертым дебютантом «Торпедо» стал 29-летний полузащитник Александр Мясников , имеющий опыт выступления за команды второго дивизиона чемпионата России — «Динамо» Киров, «Спартак» Кострома, «Волга» Ульяновск.

Стартовая игра в новом сезоне у «Торпедо» состоится через неделю, 18 июля. В первом туре чемпионата России «черно-белые» на выезде сыграют с командой «Псков-747».