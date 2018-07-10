Елисеев: тренерский штаб развлекается с пользой после трудового дня 

Российский биатлонист Матвей Елисеев опубликовал видео с тюменского сбора, на котором тренерский штаб сборной сыграл в хоккей.
«Тренерский штаб развлекается с пользой после трудового дня! Игра, азарт, страсти кипят! Большинство бывшие спортсмены, поэтому отдаются игре по полной», — написал Елисеев в своём «инстаграме».
В начале июня стало известно, что 25-летний Матвей Елисеев был включён в состав резервной мужской команды, в тренерский штаб которой вошли Сергей Белозёров, Сергей Башкиров и Владислав Тулаев.