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Елисеев: тренерский штаб развлекается с пользой после трудового дня
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Елисеев: тренерский штаб развлекается с пользой после трудового дня 

Чемпионат.com 1 час назад
Российский биатлонист Матвей Елисеев опубликовал видео с тюменского сбора, на котором тренерский штаб сборной сыграл в хоккей.
«Тренерский штаб развлекается с пользой после трудового дня! Игра, азарт, страсти кипят! Большинство бывшие спортсмены, поэтому отдаются игре по полной», — написал Елисеев в своём «инстаграме».
В начале июня стало известно, что 25-летний Матвей Елисеев был включён в состав резервной мужской команды, в тренерский штаб которой вошли Сергей Белозёров, Сергей Башкиров и Владислав Тулаев.
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