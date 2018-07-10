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Ковтун: матч ЧМ с французами будет более сложным для бельгийцев, чем игра с бразильцами
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Ковтун: матч ЧМ с французами будет более сложным для бельгийцев, чем игра с бразильцами 

ТАСС 55 минут назад
Фото: ТАСС
МОСКВА, 10 июля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Полуфинальный матч чемпионата мира по футболу против команды Франции будет для сборной Бельгии более сложным, чем встреча 1/4 финала против бразильцев. Такое мнение ТАСС высказал бывший защитник сборной России, московских «Динамо» и "Спартака" Юрий Ковтун.
Бельгийцы обыграли команду Бразилии со счетом 2:1. Матч с французами пройдет в Санкт-Петербурге во вторник, начало встречи в 21:00 мск.
"С бразильцами у команды Бельгии оборонялись восемь человек, впереди были Лукаку с Азаром, которые находились в зонах подбора при выходах в быструю атаку. Примерно зная силу сборной Франции, у которой быстрые игроки и быстрая атака, наверняка бельгийцам будет сложнее, — сказал Ковтун. — Результат со сборной Бразилии был не то что бы неожиданным. Бельгийцы превзошли соперника в командной игре, учитывая, что они прибавляли от матча к матчу".
Ковтун был участником матча группового этапа чемпионата мира 2002 года, в котором россияне уступили бельгийцам со счетом 2:3. «Тогда у бельгийцев тоже были лидеры, такие как братья Мпенза, Вильмотс, который вел игру в центре поля. В нынешней сборной Бельгии также много высококлассных игроков, выступающих в европейских клубах довольно высокого уровня. Они выделяются своей игрой и приносят пользу команде не только индивидуальными, но и командными действиями», — отметил он.
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