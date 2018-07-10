Новосибирские левые движения создали координационный совет по уличным протестам

Сегодня в новосибирском обкоме КПРФ представители 11 партий и организаций левого толка подписали соглашения о координации совместных протестных действий. Они будут направлены против планируемой реформы пенсионной системы.

«Мы убеждены, что многомилионный протест способен остановить наступление на социальные права людей», — сказано в совместном заявлении.

Подписи под ним поставили представители КПРФ, Партии дела, комитета «Пенсионеры за достойную жизнь», общественной организации «Новые красные», движений «Левый фронт» и «Национально-патриотические силы России», фонда «Мы против коррупции», партии «Российский объединенный трудовой фронт», Российской коммунистической рабочей партии, ЛКСМ и всероссийского женского союза «Надежда России».

«Мы предлагаем три формы действий: проведение совместных протестных акций, участие в общефедеральном референдуме, который инициирован КПРФ, и сбор подписей, который идет у нас сейчас на всех акциях протеста. Они не имеют каких-то юридических последствий, но показывают отношение граждан. Эти подписи мы потом передадим в Государственную думу », — заявил второй секретарь новосибирского обкома КПРФ Ренат Сулейманов

Он подчеркнул, что соглашение о сотрудничестве открыто для подписания любыми другими партиями и объединениями, вне зависимости от политических взглядов.

«Абсолютно всех жителей нашей страны коснется эта пенсионная афера и я призываю всех жителей Новосибирской области поддержать все акции протеста, все абсолютно, не разбирая, какие у кого политические пристрастия или иные мировоззренческие взгляды», — прокомментировал заместитель председателя новосибирского регионального отделения Партии дела Олег Викторович.

Руководитель новосибирского отделения партии «Яблоко» Светлана Каверзина отвергла возможность присоединения к этому соглашению.

«Мы не будем в него входить, потому что там есть представители сталинистов, а для нас неприемлемо находиться рядом с ними», — заявила она.

Госпожа Каверзина напомнила, что в Новосибирске уже образован «Комитет демократических сил», куда входят «Яблоко», «Демократический выбор» и ряд других организаций. Они проведут свой митинг 18 июля. Днем ранее пройдет акция, организованная профсоюзами, которую поддержит левая коалиция.

16 июня 2018 года правительство внесло в Госдуму РФ законопроект о поэтапном повышении возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин (сейчас 60) и до 63 лет для женщин (сейчас 55). По статистике в настоящее время до 65 лет не доживают 30% женщин и 50% мужчин. В Новосибирске прошло уже несколько протестных акций, самая крупная из которых, организованная 28 июня «Пенсионерами за достойную жизнь», собрала около 1 тыс. участников.