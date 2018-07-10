В Таиланде проходит заключительный этап масштабной спасательной операции

В подтопленной пещере остаются 5 человек: четверо детей и тренер. Сложность последней фазы заключается в том, что в этот раз за один заход придется вывести не четверых, а пятерых человек. Подростки, которые сейчас остаются в пещере, крайне истощены. Откладывать спасательную операцию нельзя: в ближайшие дни ожидаются новые ливни, которые еще больше затопят подземные туннели. Накануне из ловушки удалось вывести вторую группу, еще четверых школьников. Они провели под землей больше двух недель. Всего вызволили восьмерых юных футболистов. Врачи обнаружили у них признаки инфекции. Такие выводы медики сделали после результатов проведенных анализов крови. Наличие инфекции у двоих детей подтвердил рентген. Данные из лаборатории придут в течение двух дней. Как отметили в министерстве здравоохранения Таиланда, сейчас состояние восьми оценивается как хорошее. Ни у одного из них не отмечается повышение температуры.