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В Таиланде проходит заключительный этап масштабной спасательной операции
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В Таиланде проходит заключительный этап масштабной спасательной операции 

Авторадио 1 час назад
В подтопленной пещере остаются 5 человек: четверо детей и тренер. Сложность последней фазы заключается в том, что в этот раз за один заход придется вывести не четверых, а пятерых человек. Подростки, которые сейчас остаются в пещере, крайне истощены. Откладывать спасательную операцию нельзя: в ближайшие дни ожидаются новые ливни, которые еще больше затопят подземные туннели. Накануне из ловушки удалось вывести вторую группу, еще четверых школьников. Они провели под землей больше двух недель. Всего вызволили восьмерых юных футболистов. Врачи обнаружили у них признаки инфекции. Такие выводы медики сделали после результатов проведенных анализов крови. Наличие инфекции у двоих детей подтвердил рентген. Данные из лаборатории придут в течение двух дней. Как отметили в министерстве здравоохранения Таиланда, сейчас состояние восьми оценивается как хорошее. Ни у одного из них не отмечается повышение температуры.
Накануне на месте спасательной операции побывал глава американских компаний SpaceX и Tesla Илон Маск. Он оставил там мини-субмарину, которую предложил в качестве спасательного средства. Напомню, группа из 12 футболистов с тренером 23 июня оказались заблокированы в пещере, вход в которую затопил сильный ливень. Спасатели смогли пробиться к ним спустя 10 дней и обнаружили всех живыми, но истощенными. Во время спасательной операции погиб один из военных водолазов.
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