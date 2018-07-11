Власти Рязани отчитались по ямочному ремонту дорог на трех улицах

В Рязани продолжаются работы по заделке выбоин и устранению ямочности на дорогах, сообщает пресс-служба горадминистрации. Ямы заделаны на улицах Добролюбова, Шереметьевской и Героев Десантников.