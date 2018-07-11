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Власти Рязани отчитались по ямочному ремонту дорог на трех улицах
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Власти Рязани отчитались по ямочному ремонту дорог на трех улицах 

АиФ Рязань 11 июля 2018
Фото: АиФ Рязань
В Рязани продолжаются работы по заделке выбоин и устранению ямочности на дорогах, сообщает пресс-служба горадминистрации. Ямы заделаны на улицах Добролюбова, Шереметьевской и Героев Десантников.
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