В Таиланде началась третья фаза эвакуации детей из пещеры

Руководитель объединенного штаба по спасению детей из затопленной пещеры в северном Таиланде Наронгсак Осоттханакон сообщил о начале третьей фазы эвакуации, передает РИА «Новости»

"Чтобы сэкономить нам всем время и всех сразу успокоить, а то, наверняка, из-за идущего уже долго дождя все волнуются, как и когда будет проводиться эвакуация, скажу сразу: операция по выводу на поверхность детей началась сегодня в 10.08 (7.08 мск)", — сказал Осоттханакон.

По его словам, целью третьей фазы операции является вывод на поверхность пятерых детей, которые остаются в пещере, и четверых военнослужащих, которые были вместе с детьми с момента их обнаружения. Всего на поверхность в течение суток должны выйти девять человек.

Ранее сообщалось, что у всех спасенных из пещеры в Таиланде детей нашли признаки инфекции.