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В Таиланде началась третья фаза эвакуации детей из пещеры
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В Таиланде началась третья фаза эвакуации детей из пещеры 

Газета.Ru 23 часа назад
Фото: Газета.Ru
Руководитель объединенного штаба по спасению детей из затопленной пещеры в северном Таиланде Наронгсак Осоттханакон сообщил о начале третьей фазы эвакуации, передает РИА «Новости».
"Чтобы сэкономить нам всем время и всех сразу успокоить, а то, наверняка, из-за идущего уже долго дождя все волнуются, как и когда будет проводиться эвакуация, скажу сразу: операция по выводу на поверхность детей началась сегодня в 10.08 (7.08 мск)", — сказал Осоттханакон.
По его словам, целью третьей фазы операции является вывод на поверхность пятерых детей, которые остаются в пещере, и четверых военнослужащих, которые были вместе с детьми с момента их обнаружения. Всего на поверхность в течение суток должны выйти девять человек.
Ранее сообщалось, что у всех спасенных из пещеры в Таиланде детей нашли признаки инфекции.
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