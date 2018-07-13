СМИ: «Барселона» поборется с «Реалом» за Азара

Как передает Sport.es, бельгиец является главной трансферной целью каталонцев в это межсезонье, так как французский форвард мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн продлил соглашение с «матрасниками».

Однако «Барселоне» может помешать «Реал», который ищет замену португальскому форварду Криштиану Роналду , перешедшему в туринский «Ювентус» на этой неделе.

Азар выступает за «Челси» с 2012 года. За это время он провел в составе «синих» 300 матчей, забив 89 мячей.

Ранее сообщалось, что «Реал» готов заплатить £150 млн за Азара.