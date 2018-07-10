«Штутгарт» продлил контракт с Бадштубером

Защитник «Штутгарта» Хольгер Бадштубер продолжит карьеру в клубе. 29-летний немец продлил контракт на три года, сообщает официальный сайт «красных».

Бадштубер перешел в «Штутгарт» в августе прошлого года на правах свободного агента, подписав с клубом однолетнее соглашение.

В минувшем сезоне Бадштубер провел за команду 28 матчей и забил два гола. Ранее сообщалось, что игрок может уехать в зарубежный клуб, однако он все-таки остался в «Штутгарте», в школе которого занимался в 2000-2002 годах.

Напомним, на протяжении восьми лет защитник выступал за «Баварию», в составе которой стал пятикратным чемпионом Германии (2010, 2013-2016) и победителем Лиги чемпионов (2013).