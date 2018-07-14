Компания «Фонбет» стала генеральным спонсором «Кубка Доброты»

12 июля на стадионе «Родина» в подмосковных Химках состоялся ежегодный детский футбольный турнир «Кубок Доброты». В нем приняли участие воспитанники детских домов в составе восьми команд: «Специальная Олимпиада России» (Москва), «Радуга» (Иваново), «Берега» (Кондровский детский дом, Калуга), «Молния» (Переславль-Залесский), «Спартанцы» (Покров), «Тотем» (Красноярск), КДДИ и «Молодые Львы» (Коломна). Также в турнире участвовала детская команда футбольного клуба «Миллениум Юнайтед», игроки которой помогли в организации «Кубка Доброты».

Турнир проводился в формате «5 полевых игроков плюс вратарь». Матчи проходили на специально огороженных секторах футбольного поля стадиона «Родина». За исключением размеров поля и числа игроков в каждой из команд, все атрибуты большого футбола были соблюдены: экипированные вратари, профессиональные судьи, регулярно обновляющаяся турнирная таблица и своя форма у каждого клуба.

Фаворит чемпионата, двукратный чемпион мира среди команд детских домов, красноярский «Тотем» в финале выигрывал у кондровской команды «Берега» со счетом 2:0. Однако ребята из команды «Берега» проявили характер и сумели отыграться, забив второй, спасительный гол на последних секундах игры. Лишь в серии пенальти футболисты «Тотема» сумели добыть победу, точно исполнив все удары с пенальти.

В завершении турнира всех участников ждал гала-матч с экс-футболистами сборной России Дмитрием Сенниковым Александром Ширко . Все 88 участников турнира объединились в составе одной команды. Воспитанникам детских домов противостояла команда взрослых во главе с Сенниковым и Ширко.

Кульминацией необычного матча стал назначенный на последней минуте пенальти в ворота команды детей. Ребята встали в ворота почти всем составом и отстояли победный счет игры — 3:1.

Футбольный день завершился церемонией награждения. Капитан победившего «Тотема» получил главный приз из рук заместителя генерального директора "Фонбет" Никиты Иванова . Без наград в этот день не остался никто. Помимо памятных кубков и медалей, всем командам подарили футбольные мячи с автографами футболистов сборной России и главного тренера национальной команды — Станислава Черчесова

— Бессмысленно рассуждать о будущем российского спорта, не помогая детям во всей полноте познакомиться с эмоциями и красотой спортивных состязаний. Будущие чемпионы — именно наши дети, и задача «Фонбет» — сделать так, чтобы и мы, и они были уверены в грядущих победах, — сказал Иванов.

13 июля участники «Кубка Доброты»-2018 приехали на Красную площадь — сыграть в поощрительном турнире и сфотографироваться на главной площади страны.