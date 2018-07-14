Ещё
Компания «Фонбет» стала генеральным спонсором «Кубка Доброты»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Компания «Фонбет» стала генеральным спонсором «Кубка Доброты» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Фото: Российский стадион
12 июля на стадионе «Родина» в подмосковных Химках состоялся ежегодный детский футбольный турнир «Кубок Доброты». В нем приняли участие воспитанники детских домов в составе восьми команд: «Специальная Олимпиада России» (Москва), «Радуга» (Иваново), «Берега» (Кондровский детский дом, Калуга), «Молния» (Переславль-Залесский), «Спартанцы» (Покров), «Тотем» (Красноярск), КДДИ и «Молодые Львы» (Коломна). Также в турнире участвовала детская команда футбольного клуба «Миллениум Юнайтед», игроки которой помогли в организации «Кубка Доброты».
Турнир проводился в формате «5 полевых игроков плюс вратарь». Матчи проходили на специально огороженных секторах футбольного поля стадиона «Родина». За исключением размеров поля и числа игроков в каждой из команд, все атрибуты большого футбола были соблюдены: экипированные вратари, профессиональные судьи, регулярно обновляющаяся турнирная таблица и своя форма у каждого клуба.
Фаворит чемпионата, двукратный чемпион мира среди команд детских домов, красноярский «Тотем» в финале выигрывал у кондровской команды «Берега» со счетом 2:0. Однако ребята из команды «Берега» проявили характер и сумели отыграться, забив второй, спасительный гол на последних секундах игры. Лишь в серии пенальти футболисты «Тотема» сумели добыть победу, точно исполнив все удары с пенальти.
В завершении турнира всех участников ждал гала-матч с экс-футболистами сборной России Дмитрием Сенниковым и Александром Ширко. Все 88 участников турнира объединились в составе одной команды. Воспитанникам детских домов противостояла команда взрослых во главе с Сенниковым и Ширко.
Кульминацией необычного матча стал назначенный на последней минуте пенальти в ворота команды детей. Ребята встали в ворота почти всем составом и отстояли победный счет игры — 3:1.
Футбольный день завершился церемонией награждения. Капитан победившего «Тотема» получил главный приз из рук заместителя генерального директора "Фонбет" Никиты Иванова. Без наград в этот день не остался никто. Помимо памятных кубков и медалей, всем командам подарили футбольные мячи с автографами футболистов сборной России и главного тренера национальной команды — Станислава Черчесова.
— Бессмысленно рассуждать о будущем российского спорта, не помогая детям во всей полноте познакомиться с эмоциями и красотой спортивных состязаний. Будущие чемпионы — именно наши дети, и задача «Фонбет» — сделать так, чтобы и мы, и они были уверены в грядущих победах, — сказал Иванов.
13 июля участники «Кубка Доброты»-2018 приехали на Красную площадь — сыграть в поощрительном турнире и сфотографироваться на главной площади страны.
Спорт-Экспресс: последние новости
СМИ: Агент Погба сообщил "Барселоне" о желании француза покинуть "Манчестер Юнайтед" Мирон Маркевич: "Во время работы с "Анжи" я нормально общался со всеми. Там живут хорошие люди" Прогноз "Фонбет": Бельгия – фаворит в матче с Англией
Комментарии  Ещё 15 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Два клуба проиграли борьбу за Головина23
Украинский тренер раскритиковал сборную России64
Хорватский игрок решился на смелый шаг58
Сборная Франции не хочет уезжать из России123
Друзья «картонного» мексиканца сбили мотоциклиста5
Видео
01:11
Названы лучшие игроки сборной России на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
03:31
Мутко запретили появляться рядом с Инфантино
Футбол
00:12
Бузова едва не лишила Овечкина Кубка Стэнли
Хоккей Прочее
01:11
«В России дешево»: во сколько иностранцам обошелся ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Путешествия
04:02
Европа хочет сорвать финал ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
03:14
Муж Булановой призвал к бойкоту финала ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:00:22
Глава ФИФА вынес вердикт ЧМ в России
ЧМ по футболу 2018
02:56
Как заработать на финальных матчах ЧМ-2018
ЧМ по футболу 2018
00:56
Мэй сделала заявление после поражения Англии на ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:28
Вида извинился перед россиянами
Футбол ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение