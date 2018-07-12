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Хорватский полузащитник Перишич попал в больницу после полуфинала ЧМ
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Хорватский полузащитник Перишич попал в больницу после полуфинала ЧМ 

Газета.Ru 10 часов назад
Фото: Газета.Ru
Нападающий сборной Хорватии Иван Перишич был доставлен в больницу после матча полуфинала чемпионата мира — 2018 с командой Англии, сообщает РЕН ТВ.
По информации телеканала, Перишич получил частичное повреждение портняжной мышцы и был доставлен в один из московских госпиталей.
Отмечается, что участие футболиста в финале мирового первенства находится под вопросом.
Перишич был признан лучшим игроком матча Хорватия — Англия.
Ранее Перишич прокомментировал выход своей команды в финал чемпионата мира — 2018.
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