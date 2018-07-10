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Сын экс-мэра Химок устроил гонки в центре Москвы на Porsche
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Сын экс-мэра Химок устроил гонки в центре Москвы на Porsche 

Деловая газета «Взгляд» 10 часов назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Сын бывшего мэра Химок Владимира Стрельченко — Андрей Ковальский похвастался в соцсетях, как нарушает правила дорожного движения в центре Москвы на Porsche.
Судя по видеоролику, опубликованному в соцсетях, 28-летний Андрей Ковальский нарушает правила ПДД в центре Москвы, сообщает издание Super.
Источник отмечает, что сын экс-мэра Химок едет по Тверской улице на скорости 100 км в час, хотя максимальная разрешенная скорость — 60 км в час.
В гараже Ковальского много элитных автомобилей: Lamborghini Huracan, Audi R8, Mercedes-Benz AMG E63S, Porsche 911.
В июле прошлого года молодой человек был задержан сотрудниками ГИБДД в Сочи за превышение скоростного режима.
«Срочно, срочно, срочно, это же самая главная проблема России — гонки на спорткарах! А то, что творится вокруг это нормально, судьи, менты, чиновники беспредел вокруг, а они [докопались] до заездов!», — написал тогда сын чиновника в соцсетях.
Известно, что Стрельченко после ухода из политики организовал бизнес в сфере коммерческой недвижимости.
Ранее было опубликовано видео аварии, устроенной в Москве сыном крупного бизнесмена.
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