Ещё
Беляев: «У „Арсенала“ появляются кусочки того футбола, который от нас пытается добиться Кононов»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Беляев: «У „Арсенала“ появляются кусочки того футбола, который от нас пытается добиться Кононов» 

Евро-футбол.Ру 11 часов назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Защитник тульского «Арсенала» Максим Беляев подвёл итоги товарищеского матча с «Аустрией» (2:2) в эфире клубного канала.
— Нам противостоял очень серьезный соперник. Это была по-настоящему серьезная для нас проверка. У нас начинают появляться кусочки того футбола, который от нас пытается добиться новый главный тренер. Уже начинает что-то вырисовываться, и в целом, несмотря на счет, я считаю, что мы можем занести в копилку этот матч.
— Как прокомментируете оба пропущенных гола? В частности, первый, когда футболист издали ударил. Он попал просто?
— Сначала была заварушка, в суматохе в своей штрафной мы спокойно могли не допустить такого эпизода и просто вынести мяч, но киксы какие-то непонятные, и в итоге удар из-за штрафной площади с рикошетом и гол. Второй мяч — это просто стандартное положение.
— Относительно того, как команда играла в первом тайме. Это связано с нагрузками или привыканием к новым требованиям?
— Я не знаю, что там по составу было у «Аустрии». У них же тоже замены проводились, и в каком тайме был более основной состав, а в каком — менее. Они активно очень с первых минут начали нас прессинговать, но мы были к этому готовы и предполагали. Во втором тайме немножко нам дали больше свободы действий. Отсюда сразу два мяча на первых минутах. И в первом тайме тоже у нас получалась та игра, которую мы задумывали и хотим видеть в чемпионате.
Евро-футбол.Ру: последние новости
Эвра - Роналду: "Если хочешь играть до 2050 года, переходи в "Ювентус" Роналду: "Пришло время начать новую главу" Пикфорд - лучший игрок матча со шведами
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Белград гори»: зачем Вида устроил новую провокацию432
Еще один футболист ушел из сборной России24
«Настоящая мерзость»: Глюкозе досталось за фото со Смоловым12
Определился первый финалист ЧМ в России7
Славившего Украину хорвата «казнили» на родине612
Видео
00:29
«Белград гори»: зачем Вида устроил новую провокацию
Футбол ЧМ по футболу 2018
03:15
После матча с Россией хорваты обратились в больницу
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:08
Хорватия отстранила Вукоевича от работы на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:08
Почетный президент РФС прокомментировал лозунг Виды
Футбол ЧМ по футболу 2018
02:13
Грудинин проспорил центнер клубники
Футбол
05:22
«Футбольному чуду» России пришел конец
ЧМ по футболу 2018
00:58
Матч Россия-Хорватия установил рекорд на Украине
Футбол ЧМ по футболу 2018
03:09
Футбольные фанаты растаскивают московские лампочки
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:55
«Красотка спугнула удачу»: иностранцы объяснили вылет России
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:39
Славившего Украину хорвата «казнили» на родине
ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение