Беляев: «У „Арсенала“ появляются кусочки того футбола, который от нас пытается добиться Кононов»

Защитник тульского «Арсенала» Максим Беляев подвёл итоги товарищеского матча с «Аустрией» (2:2) в эфире клубного канала.

— Нам противостоял очень серьезный соперник. Это была по-настоящему серьезная для нас проверка. У нас начинают появляться кусочки того футбола, который от нас пытается добиться новый главный тренер. Уже начинает что-то вырисовываться, и в целом, несмотря на счет, я считаю, что мы можем занести в копилку этот матч.

— Как прокомментируете оба пропущенных гола? В частности, первый, когда футболист издали ударил. Он попал просто?

— Сначала была заварушка, в суматохе в своей штрафной мы спокойно могли не допустить такого эпизода и просто вынести мяч, но киксы какие-то непонятные, и в итоге удар из-за штрафной площади с рикошетом и гол. Второй мяч — это просто стандартное положение.

— Относительно того, как команда играла в первом тайме. Это связано с нагрузками или привыканием к новым требованиям?

— Я не знаю, что там по составу было у «Аустрии». У них же тоже замены проводились, и в каком тайме был более основной состав, а в каком — менее. Они активно очень с первых минут начали нас прессинговать, но мы были к этому готовы и предполагали. Во втором тайме немножко нам дали больше свободы действий. Отсюда сразу два мяча на первых минутах. И в первом тайме тоже у нас получалась та игра, которую мы задумывали и хотим видеть в чемпионате.