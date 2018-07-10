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Кубанские «лифтеры» победили на международном турнире в Словакии
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Кубанские «лифтеры» победили на международном турнире в Словакии 

Советский спорт 11 часов назад
Фото: Советский спорт
В городе Бановце-над-Бебравоу прошли международные соревнования по пауэрлифтингу среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата.
Участие в соревнованиях принимали атлеты из Польши, Венгрии, Словакии и России. В составе национальной сборной выступали спортсмены краевого центра паралимпийской подготовки краснодарец Владимир Кривуля и Андрей Самовик из Прирско-Ахтарска.
Оба спортсмена по итогам турнира одержали победы. Кривуля в весовой категории до 54 килограммов поднял 185 килограммов, а Самовику в весе до 97 килограммов покорились два центнера. Владимира тренирует Юрий Шкабарня, наставник Андрея — Анжелика Аксёнова.
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