Кубанские «лифтеры» победили на международном турнире в Словакии

В городе Бановце-над-Бебравоу прошли международные соревнования по пауэрлифтингу среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата.

Участие в соревнованиях принимали атлеты из Польши, Венгрии, Словакии и России. В составе национальной сборной выступали спортсмены краевого центра паралимпийской подготовки краснодарец Владимир Кривуля и Андрей Самовик из Прирско-Ахтарска.

Оба спортсмена по итогам турнира одержали победы. Кривуля в весовой категории до 54 килограммов поднял 185 килограммов, а Самовику в весе до 97 килограммов покорились два центнера. Владимира тренирует Юрий Шкабарня, наставник Андрея — Анжелика Аксёнова.