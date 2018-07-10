5 баксов и презерватив: корреспондент News.ru прокатилась на фанатском поезде

В финале командировки по городам ЧМ-2018 мне посчастливилось проехаться на бесплатном двухъярусном ФИФАшном поезде.

Любовь с первого взгляда

Убирая свои волосы с лица, которые из-за ветра постоянно лезли в глаза, поправляя очки, вечно спадающие с носа, и пытаясь не выронить из спадающего с плеча пакета бананы и бутылки с водой я, наконец-то, спустила свой чемодан на первый путь вокзала Казань-Пассажирская.

Довольная тем, как справилась со всеми задачами, я отвлеклась от своего скарба, подняла глаза, и увидела его — двухъярусного красавца, «разодетого» в лаконичную серо-бело-красную цветовую гамму.

«Так вот ты какой, поезд ФИФА!», — первое, что пронеслось в моей голове.

В связи с тем, что вышла я около 11 вагона, а нужен мне был 2, то времени рассмотреть состав снаружи у меня было предостаточно. Скажу сразу, что я была не одинока в своём восторге.

Впечатлённые иностранцы и наши, не избалованные подобными средствами передвижения, рассыпались перед поездом и в разных позах делали памятные фото на фоне вагонов.

«Ерунда из Твери»

В купе моими соседями оказалась пожилая пара — Нина Константиновна и Виктор Владимирович. Одно место так и осталось пустовать. Также как и я они впервые ехали на ФИФА-поезде и всё не переставали удивляться комфортабельности.

«Много где были, но так удобно нигде не ездили», — сказал Виктор Владимирович.

После я узнала, что несколько лет назад они с супругой с головой погрузились в самостоятельные путешествия и к сегодняшнему дню объездили уже почти всю Азию.

Когда в наше купе для сверки билетов пришла проводница, мы чуть ли не одновременно спросили, где это чудо сделали?

Она же в ответ рявкнула: «В Твери! Такую ерунду только в России могут сделать!».

Почему ерунду, зачем так грубо, откуда злость — мы не поняли, но нам особо и неинтересно было. Есть просто люди, которым всё не то и не так. Но я думаю, что эта женщина, распределённая в новенький состав из Самары, просто устала, поэтому её «ласка» и «забота» доставались всем: и нам, и пугливым иностранцам.

Курение в вагоне

Единственное, что смущало Виктора Владимировича, это то, что из Казани в Москву поезд следовал без остановок, а курить хотелось невозможно. Что поделать, ФИФА против никотина. Хотя с такими матчами попробуй не закури!

В итоге из-за антитабачной кампании к вечеру, когда пассажиры подъели все свои дошираки, курицу и прочие дорожные яства, вагон стал напоминать старший отряд в детском лагере. Не все знают, но негласное правило курильщика гласит: «Поел и не покурил, значит, не поел». Иными словами, втихаря кто-то всё-таки сорвался и покурил в туалете. Кому выписывать штраф в 1500 рублей, местная охрана так и не выяснила.

Зато строгая вагоновожатая, изначально понимавшая, что не все любители смачно затянуться после позднего ужина достойно вынесут испытание, в 23:00 заняла пост около туалета и на выходе проверяла, не накурили ли.

Особо подозрительных даже просила дыхнуть ей в лицо. И так всю ночь. После такого любой на её месте озверел бы.

Но это всё мелочи. Сказать хотелось бы о другом. Вот почему нельзя все поезда сделать такими поездатыми? Едут тихо, кондиционеры в каждом купе, Wi-Fi криво-косо (раньше о таком и не мечтали), но работает. Два этажа позволяют разгуляться, если надоело сидеть в душном купе. Из другихплюсов еще автоматы с вкусняшками (шоколадные батончики, орешки, чипсы) и кулеры вместо адских машин с КИПЯТКОМ!

Понятно, что в вип-поездах уже всё это и даже больше предусмотрели давным-давно. Однако сейчас речь идёт о простых людях. Неужели, это простое и логичное убранство, без лишних изысков может радовать только во время ЧМ-2018?

5 долларов и презерватив

Будучи под впечатлением от поезда (кто бы мог подумать) я только вечером, разбирая чемодан, поняла, что оставила в купе под подушкой кошелек. Паники особой у меня это не вызвало. Почему-то сразу было ощущение, что всё решится максимально благополучно. Но обо всём по порядку.

Первым делом я позвонила в РЖД , девушка-оператор Оксана перенаправила меня в полицию Казанского вокзала. Страж порядка, в свою очередь, записал необходимые данные: какой поезд, номер вагона, место, сколько денег было в кошельке и в каких купюрах. После он спросил отличительные признаки моей потери.

И тут я возьми и ляпни: «У меня там 5 долларов были и презерватив». В ответ услышала немного смущённое: «Ну, такие подробности не обязательны». Диалог завершился обещанием моего собеседника перезвонить.

Сказал — сделал.

Через 15 минут голос в трубке заявил: «Нашли мы ваш… (секундное молчание)…чуть не сказал презерватив… кошелёчек ваш нашли, но сейчас он на пути в Адлер. Записывайте номер начальника поезда, наберите ему, он скажет, как и где забрать».

В общем, интуиция не подвела, история завершилась действительно хорошо. Уже 11 июля мой кошелёк-путешественник со всем своим содержимым приедет на Казанский вокзал, где мы и встретимся.