Хендерсон: «Нашепчу Кейну, как играть против Ловрена» 

Полузащитник сборной Англии Джордан Хендерсон пообещал подсказать партнерам способы противодействия своему одноклубнику Деяну Ловрену из сборной Хорватии.
Англия и Хорватия сыграют в полуфинале чемпионата мира 11 июля в Москве.
«Деян — фантастический защитник. Да, его много критиковали, но он прибавил и провел шикарный сезон. Он агрессивен, хорош на втором этаже, в отборе… Плюс Ловрен — настоящий лидер, замечательный человек.
Так что нам будет тяжело пройти его. Впрочем, я нашепчу Кейну и другим нашим ребятам пару советов, как лучше играть против Деяна», — передает слова Хендерсона корреспондент Sport24 Антон Матвеев.