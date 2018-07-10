Хендерсон: «Нашепчу Кейну, как играть против Ловрена»

Полузащитник сборной Англии Джордан Хендерсон пообещал подсказать партнерам способы противодействия своему одноклубнику Деяну Ловрену из сборной Хорватии.

Англия и Хорватия сыграют в полуфинале чемпионата мира 11 июля в Москве.

«Деян — фантастический защитник. Да, его много критиковали, но он прибавил и провел шикарный сезон. Он агрессивен, хорош на втором этаже, в отборе… Плюс Ловрен — настоящий лидер, замечательный человек.