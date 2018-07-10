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76 лет спустя: в Краснодаре все же выделили деньги на памятник юным защитникам переправы
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76 лет спустя: в Краснодаре все же выделили деньги на памятник юным защитникам переправы 

Новая Кубань 10 часов назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 10 июля — Новая Кубань. Во времена ВОВ один из самых драматичных боев за Краснодар разворачивался на Пашковской переправе. Для того, чтобы оставить в строю боеспособную армию и не допустить прорыва фашистких захватчиков к Новороссийскому и Туапсинкому портам, регулярные соединения советской армии были направлены в сторону Горячего Ключа.
Оборонять Краснодар оставили около 760 парней в возрасте 17-18 лет. Их экстренно призвали во время всеобщей мобилизации, объявленной 1 августа 1942 года. Их основная задача состояла в том, чтобы задержать врага и дать время регулярным боевым соединениям добраться до нового места дислокации. Говоря простым языком, эти мальчишки были оставлены на растерзание фашистким захватчикам, как пушечное мясо.
Оборону Пашковской переправы они удержали ценою собственных жизней. Из боя вернулись 18 мальчишек. Среди них был легендарный Геннадий Казаджиев. Мастер спорта, заслуженный тренер СССР по спортивной акробатике, которого знает вся страна.
Он первым осмелился рассказать о том, что происходило тогда на переправе. По мотивам беседы с ним написано известное стихотворение Виталий Бакалдина «На приречной рыжей полосе».
В 1990 году оно было опубликовано в «Краснодарских известиях».
На месте боя уже в 2000-х годах появился скромный памятный знак, а в 2004 году — обелиск с барельефом.
С тех пор то там, то тут появлялась информация о том, что администрация рассматривает вопрос об установке фундаментального памятника. Но со временем эта тема угасла.
Ситуация вокруг необходимости увековечить память юных краснодарцев, обсуждалась во многих СМИ. В год 73-ей годовщины Победы в Великой Отечественной войне об этом писала и «Новая Кубань».
* Вечная память: Краснодар, по ту сторону переправы
Сегодня было принято соответствующее решение в городской думе Краснодара на планерном совещании. Автором скульптуры выступит Валерий Пчелин. Памятник планируют установить на улице Заводской. Участок уже оформлен и поставлен на кадастровый учет. Денежные средства выделены по программе наказов избирателей. Однако уже сейчас понятно, что этих финансовых ресурсов будет недостаточно.
Вопрос строительства и установки мемориального комплекса курирует Игорь Брагарник. В комментарии изданию «ВК Пресс»:
— В 2012 году по итогам конкурса на лучший проект победителем стала работа скульптора Валерия Пчелина — спроектирован мемориальный комплекс. В августе 2017 года, в день 75-летия боев за Пашковскую переправу, мы установили Памятный камень, который войдет в состав мемориального комплекса — я вплотную занялся вопросом именно в 2017 году. Получил одобрение председателя городской Думы Верю Федоровны Галушко и главы города Евгения Алексеевича Первышова. Определили земельный участок, его уже отмежевали, поставили на кадастровый учет. С проектом памятника познакомили ветерана, защитника Пашковской переправы — Виталия Михайловича Басий. Ветерану понравился проект, он одобрил начинание и сказал: «Я бы хотел, пока я жив, чтобы его установили».
В итоге в Госдумме рассматривают вопросы софинансирования. Депутаты рассчитывают, что желающих принять участие в этом благом деле окажется немало.
Также по вопросу строительства мемориального комплекса уже состоялась встреча с главой Теучежского района Республики Адыгея, граничащего с Краснодаром.
Новая Кубань: последние новости
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