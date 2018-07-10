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Победитель «Волги» создал инклюзивный велосипед
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Победитель «Волги» создал инклюзивный велосипед 

Волга Ньюс 10 часов назад
Иван Лебедев из Пермского края выиграл грант «iВолги» за создание велосипеда для спортсменов с двигательными проблемами. Как рассказал молодой человек, с велосипедной техникой он дружен с детства.
"На окончание 7-го класса мне подарили велосипед, и я решил его разобрать. Не забуду, как отец строго посмотрел на гору металлолома и сказал: «Ну что ж, как разбирал его, так и собирай обратно». Собрал, конечно, методом проб и ошибок, — рассказывает молодой человек. — Научился чинить, настраивать, менять детали, а потом с другом организовали дело — стали предлагать желающим свои услуги по ремонту велосипедов. Нам было всего по 15 лет".
После знакомства с людьми с инвалидностью у Ивана возникло желание подарить им свободу движения. Сложностей при реализации проекта хватало — нужно было думать над конструкцией, решать, какие материалы для облегчения веса использовать.
"Мы, то есть я и моя команда, сделали целиком раму велосипеда, подходящую под стандартные запчасти, чтобы не возникало трудностей на соревнованиях или просто при эксплуатации велосипеда. Поставили задний дифференциал, полуоси, втулки, крепления для дисковых тормозов, переходники. Все остальное — стандартное. В результате мой велосипед сейчас весит 12 кг, почти как зарубежные аналоги, а тот, которым пользовались ребята до этого — 26. А ведь в велоспорте важен каждый грамм!", — рассказал Иван.
Напомним, молодежный форум ПФО «iВолга» проводится в регионе с 2013 года по инициативе полномочного представителя президента РФ в ПФО Михаила Бабича.
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