Ещё
Виктор Янчук: " Касаткиной нужно добавить в атлетизме и быстроте"
Далее:
Читайте также:
Ещё

Виктор Янчук: " Касаткиной нужно добавить в атлетизме и быстроте" 

Спорт-Экспресс 10 часов назад
Советский и российский теннисист, заслуженный тренер России по теннису Виктор Янчук прокомментировал выступление Дарьи Касаткиной на Уимблдоне. Сегодня первая ракетка России проиграла в четверьфинале немке Ангелик Кербер.
— Касаткина прибавляет с каждым матчем, и она потихоньку становится закаленным и опытным игроком, — сказал Виктор Янчук. — То есть она уже подтверждает свой достаточно высокий класс и играет нестандартно, разнообразно, борется до конца. На мой взгляд, в Дарье соединено мастерство и характер — это очень ценно. Она прекрасно чувствует мяч, делает прекрасные удары, рвет ритм, соединяет стабильность с неожиданными атаками и контратаками, — все это говорит о том, что Касаткина очень универсальна. Также Даша очень уравновешенная и надежная. Но для того чтобы стать лидером, я считаю, ей нужно немного добавить в атлетизме и быстроте, но это все нарабатывается. (Петр ГРИГОРЕНКО)
Спорт-Экспресс: последние новости
Команда Мексики прилетела в Самару на игру с Бразилией Сотрудница полиции была госпитализирована во время беспорядков после поражения Бельгии от Франции "Это поступок! Молодцы, хорваты!" Депутат Госдумы поддержал отстранение Вукоевича
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Белград гори»: зачем Вида устроил новую провокацию429
Еще один футболист ушел из сборной России24
«Настоящая мерзость»: Глюкозе досталось за фото со Смоловым12
Определился первый финалист ЧМ в России7
«Футбольному чуду» России пришел конец135
Видео
00:29
«Белград гори»: зачем Вида устроил новую провокацию
Футбол ЧМ по футболу 2018
03:15
После матча с Россией хорваты обратились в больницу
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:08
Хорватия отстранила Вукоевича от работы на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:08
Почетный президент РФС прокомментировал лозунг Виды
Футбол ЧМ по футболу 2018
02:13
Грудинин проспорил центнер клубники
Футбол
05:22
«Футбольному чуду» России пришел конец
ЧМ по футболу 2018
00:58
Матч Россия-Хорватия установил рекорд на Украине
Футбол ЧМ по футболу 2018
03:09
Футбольные фанаты растаскивают московские лампочки
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:55
«Красотка спугнула удачу»: иностранцы объяснили вылет России
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:39
Славившего Украину хорвата «казнили» на родине
ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение