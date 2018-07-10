Виктор Янчук: " Касаткиной нужно добавить в атлетизме и быстроте"

Советский и российский теннисист, заслуженный тренер России по теннису Виктор Янчук прокомментировал выступление Дарьи Касаткиной на Уимблдоне. Сегодня первая ракетка России проиграла в четверьфинале немке Ангелик Кербер

— Касаткина прибавляет с каждым матчем, и она потихоньку становится закаленным и опытным игроком, — сказал Виктор Янчук. — То есть она уже подтверждает свой достаточно высокий класс и играет нестандартно, разнообразно, борется до конца. На мой взгляд, в Дарье соединено мастерство и характер — это очень ценно. Она прекрасно чувствует мяч, делает прекрасные удары, рвет ритм, соединяет стабильность с неожиданными атаками и контратаками, — все это говорит о том, что Касаткина очень универсальна. Также Даша очень уравновешенная и надежная. Но для того чтобы стать лидером, я считаю, ей нужно немного добавить в атлетизме и быстроте, но это все нарабатывается. (Петр ГРИГОРЕНКО)