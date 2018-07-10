Хендерсон назвал Модрича одним из самых опасных футболистов, которым он противостоял

МОСКВА, 10 июля. / ТАСС /. Полузащитник сборной Англии Джордан Хендерсон заявил, что хорват Лука Модрич , которого его национальная команда постарается сдержать в полуфинале чемпионате мира, является одним из самых сильных футболистов, против которых ему выпадало играть за время карьеры. Об этом он рассказал на предматчевой пресс— конференции.

Встреча между сборными Хорватии и Англии пройдет 11 июля на московском стадионе «Лужники», начало — 21:00 мск.

"Сборная Хорватии — блестящая команда. Своей игрой на этом турнире они доказали, что не зря пробились в полуфинал. Мне выпадало пару раз играть против Модрича, и, должен сказать, он один из самых сильных игроков, с которыми я сталкивался на поле", — сказал Хендерсон.

"Но у нас есть план, который позволит сдержать его, и с первой минуты матча мы начнем его реализовывать", — добавил он.

Модрич является игроком мадридского "Реала" , который три сезона подряд побеждал в Лиге чемпионов.

Победитель предстоящей встречи встретится в финале с лучшей командой другого полуфинала, в котором сыграют сборные Франции и Бельгии. Этот матч состоится во вторник в Санкт-Петербурге, начало — 21:00 мск. Финал чемпионата мира пройдет 15 июля в «Лужниках».