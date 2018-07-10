В тени чемпионата мира. В Европе стартует Лига чемпионов

Пока поклонники футбола элитного уровня наслаждаются матчами чемпионата мира, любители арт-хауса замерли в ожидании лигочемпионских баталий. Это для глоров она (Лига чемпионов) начинается с групповой стадии, а для истинных ценителей игры №1 она стартует уже сегодня.

Оставив позади предварительную стадию квалификации, где между собой бились гиганты из Сан-Марино, Косово, Андорры и Гибралтара, мы перейдем к разговору о первом отборочном раунде и попытаемся понять, какие шансы пройти дальше есть у клубов с бывших советских республик.

«Алашкерт» — «Селтик»

Самый сложный соперник достался армянскому «Алашкерту». Шотландский «Селтик» сейчас не так грозен, как 15 лет назад, когда доходил до финала кубка УЕФА , и тем не менее пройти его будет архисложно. Тренирует трехкратных чемпионов Армении Варужан Сукиасян , в течение 10 месяцев возглавлявший сборную своей страны (с декабря 2015 года по октябрь 2016-го). Перед важнейшим матчем сезона «Алашкерт» провел три товарищеские встречи против российских клубов — «Шинника», «СКА-Хабаровска» и «Олимпийца» — и все они завершились вничью. Если вдруг и сегодня удастся не проиграть дома «Селтику» — это будет, безусловно, успех.

«Торпедо» Кутаиси — «Шериф»

В дуэли между кутаисским «Торпедо» и тираспольским «Шерифом» фаворит начинает в гостях. Но у молдавского чемпиона могут возникнуть проблемы — в разгар сезона по семейным обстоятельствам клуб покинул Рикардо Бордин, под управлением которого «Шериф» успешно выступал последние пару лет. Ему на смену пришел Горан Саблич , известный в прошлом хорватский защитник, долгое время игравший за киевское «Динамо». Наиболее значимым достижением в его тренерской карьере является победа в кубке Боснии и Герцеговины.

«Астана» попытается вернуться в ЛЧ спустя 3 года после своего дебюта на групповой стадии. Только в этот раз без Станимира Стойлова , которого назначили тренером сборной Казахстана. Зато с Романом Григорчуком , дважды выводившим азербайджанскую «Габалу» в группу Лиги Европы. Астанинцы обладают неплохим ресурсом для достижения цели, особенно это чувствуется на фоне скромного состава «Сутьески». В летнее трансферное окно лучший клуб Казахстана пополнили защитник Антонио Рукавина и полузащитник Ричард Алмейда

«Флора» — «Хапоэль Беэр-Шева»

Шансы таллинской «Флоры» пройти лидера израильского футбола последних лет минимальны. В команде Юргена Энна — 31-летнего тренера — погоду делает молодежь: 22 футболиста из 29 заявленных на сезон не старше 23 лет. Тогда как у соперника игру определяют опытные легионеры — Томаш Пекхарт , Энтони Нвакаеме, Мигель Витор и Джон Огу . А управляет всем процессом Барак Бахар — лучший израильский тренер на данный момент.

Интересно будет поналблюдать за тренерским дебютом Александра Гришина в еврокубках. Если вы забыли, то экс-наставник дубля ЦСКА и юношеской сборной России с апреля работает в Латвии, где тренирует «русского Месси» Дениса Давыдова , поменявшего московский «Спартак» на юрмальский (правда, всего на один сезон, до конца срока аренды). Матчи с «Црвеной Звездой» — отличная возможность заявить о себе.

«Судува» — АПОЭЛ

В прошлом году «Судува» впервые в истории завоевала чемпионство, разгромив в заключительном туре своего прямого конкурента «Жальгирис» 3:0. Успех клуба из Мариямполе никакая не случайность — в текущем сезоне он снова лидирует, причем с солидным отрывом от преследователей. Что касается еврокубков, то в последние годы «Судува» регулярно в них участвует, но за все время ей ни разу не удавалось преодолеть барьер квалификацации.

«Олимпия» — «Карабах»