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Роналду заявил, что годы в «Реале» были самыми счастливыми в его жизни
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Роналду заявил, что годы в «Реале» были самыми счастливыми в его жизни 

Газета.Ru 7 часов назад
Фото: Газета.Ru
Португальский нападающий Криштиану Роналду прокомментировал решение перейти из мадридского "Реала" в туринский «Ювентус». Об этом сообщает «Советский спорт».
"Эти годы в «Реале» и Мадриде были, возможно, самыми счастливыми в моей жизни. Однако верю в то, что пришло время начать новый этап в своей карьере и жизни, поэтому попросил «Реал» принять трансферное предложение. Я прошу всех, особенно моих поклонников, понять меня", — цитирует Роналду пресс-служба «Реала».
Роналду выступал за «Реал» с 2009 года, и за это время он провёл 238 матчей во всех турнирах, при этом записав в свой актив 450 голов. Вместе с клубом он дважды становился чемпионом Испании а также обладателем Кубка и Суперкубка страны, четырежды выиграл Лигу чемпионов и по два раза — Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.
Ранее «Реал» официально объявил о переходе Роналду в «Ювентус».
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