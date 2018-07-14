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Видео. Сборная Англии готовится к матчу с Бельгией
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Открыт счет в матче Бельгия – Англия
Открыт счет в матче Бельгия – Англия

Видео. Сборная Англии готовится к матчу с Бельгией 

Чемпионат.com 14 часов назад
Фото: 360tv.ru
Сборная Англии провела открытую тренировку в преддверии матча за 3-е место с командой Бельгии. Встреча состоится 14 июля в Санкт-Петербурге.
Видео также доступно на «Чемпионате».
Напомним, что в матче полуфинала чемпионата мира–2018 встречались сборные Хорватии и Англии. Встреча проходила на стадионе «Лужники» в Москве и завершилась победой хорватов после дополнительного времени — 2:1. Основное время матча завершилось со счётом 1:1. Уже на 5-й минуте англичане открыли счёт, после того как защитник Киран Триппьер отметился точным ударом со штрафного. Хорватам удалось сравнять на 68-й минуте — отличился полузащитник Иван Перишич. Игра перешла в дополнительное время, в котором Марио Манджукич забил гол на 109-й минуте и принёс своей команде победу.
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