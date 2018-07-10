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Дм. Черышев: «Купив Роналду, „Ювентус“ хочет и выиграть ЛЧ, и прибавить в маркетинге»
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Дм. Черышев: «Купив Роналду, „Ювентус“ хочет и выиграть ЛЧ, и прибавить в маркетинге» 

SPORT24.ru 9 часов назад
Экс-футболист Дмитрий Черышев, который ранее работал тренером в система мадридского ”Реала”, считает, что приобретая Криштиану Роналду «Ювентус» рассчитывает улучшить свои маркетинговые показатели.
«Ювентус» приобретает хорошего футболиста. Думаю, что в Турине не только руководствуются идеей победы в Лиге чемпионов, но и желанием преуспеть в маркетинге. Мы понимаем, что Роналду выдающийся футболист. Клуб понимает, что этот трансфер может заинтересовать болельщика. Благодаря приходу Роналду клуб многое может приобрести.
Что теряет «Реал»? Из клуба уходит выдающийся футболист. Говоря про его возраст… Человек на чемпионате мира забил четыре мяча, из них три сборной Испании.
Будущее «Реала» после Роналду? Перестраивается команда. Уходят одни футболисты, приходят другие. Сейчас все равно «Реал» будет приобретать очень хороших игроков», — сказал Черышев корреспонденту Sport24.ru Гранту Гетадаряну
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