Дм. Черышев: «Купив Роналду, „Ювентус“ хочет и выиграть ЛЧ, и прибавить в маркетинге»

«Ювентус» приобретает хорошего футболиста. Думаю, что в Турине не только руководствуются идеей победы в Лиге чемпионов, но и желанием преуспеть в маркетинге. Мы понимаем, что Роналду выдающийся футболист. Клуб понимает, что этот трансфер может заинтересовать болельщика. Благодаря приходу Роналду клуб многое может приобрести.

Что теряет «Реал»? Из клуба уходит выдающийся футболист. Говоря про его возраст… Человек на чемпионате мира забил четыре мяча, из них три сборной Испании.