Акинфеев и Фернандес вернутся в ЦСКА позже остальных

Акинфеев, Фернандес, Головин и Дзагоев выступали в составе сборной России на чемпионате мира 2018 года. В связи с этим тренерский штаб «армейцев» принял решение дать футболистам дополнительное время на отдых, сообщает пресс-служба ЦСКА.

Акинфеев и Фернандес провели на ЧМ-2018 по пять матчей. Головин сыграл в четырёх встречах, а Дзагоев — в двух.