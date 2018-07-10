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Акинфеев и Фернандес вернутся в ЦСКА позже остальных
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Акинфеев и Фернандес вернутся в ЦСКА позже остальных 

News.ru 9 часов назад
Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев и защитник Марио Фернандес приступят к тренировкам с командой 22 июля. Полузащитники Александр Головин и Алан Дзагоев приедут в расположение «красно-синих» чуть позже. Планируется, что это произойдёт 17 июля.
Акинфеев, Фернандес, Головин и Дзагоев выступали в составе сборной России на чемпионате мира 2018 года. В связи с этим тренерский штаб «армейцев» принял решение дать футболистам дополнительное время на отдых, сообщает пресс-служба ЦСКА.
Акинфеев и Фернандес провели на ЧМ-2018 по пять матчей. Головин сыграл в четырёх встречах, а Дзагоев — в двух.
Сборная России вышла в четвертьфинал мундиаля. Подопечные Станислава Черчесова проиграли Хорватии в серии пенальти.
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