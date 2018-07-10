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Роналду объяснил, почему решил перейти из «Реала» в «Ювентус»
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Роналду объяснил, почему решил перейти из «Реала» в «Ювентус» 

Газета.Ru 9 часов назад
Фото: Reuters
Нападающий Криштиану Роналду объяснил свое решение перейти из мадридского "Реала" в туринский «Ювентус», сообщает "Советский спорт".
"Эти годы в «Реале» и Мадриде были, возможно, самыми счастливыми в моей жизни. Испытываю чувство благодарности клубу и городу. Могу только поблагодарить всех за любовь и привязанность, которую я тут получил.
Однако верю в то, что пришло время начать новый этап в своей карьере и жизни, поэтому попросил «Реал» принять трансферное предложение. Я прошу у всех, особенно у моих поклонников, понять меня", — написал Роналду в своем письме, опубликованном на сайте мадридского клуба.
Также футболист назвал время, проведенное в «Реале», трудным и великолепным. Он заявил, что наслаждался футболом в мадридском клубе.
"Я много размышлял. Знаю, что для меня пришло время для нового этапа. Я ухожу, но эта футболка, эмблема «Реала» и «Сантьяго Бернабеу» всегда будут восприниматься мною как что-то свое. Спасибо всем. И, как я сказал девять лет назад: Hala Madrid!" — написал он.
Ранее «Ювентус» согласовал с испанским «Реалом» трансфер Роналду.
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