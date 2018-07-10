ЧМ — триумф для России

Марио Фернандес просто взорвал всю Россию. В дополнительное время ему удалось сравнять счет, но это все-таки не помогло. Хорватия оказалась сильнее в серии послематчевых пенальти. И все равно Чемпионат мира по футболу стал триумфом для страны, которая его принимает.

Через несколько часов после того, как для Швеции закончился Чемпионат мира в результате матча против Англии, на берегах Волги в Самаре люди танцевали на столах и скандировали в унисон: «Россия, Россия, Россия».

Когда Марио Фернадес сравнял счет 2:2 за пять минут до конца дополнительного времени, ресторан, где мы заканчивали вечер, охватила эйфория. Бились стаканы, люди танцевали на столах, и надежда на полуфинальный матч с Англией была велика как никогда.

Хорватия нервничала, но когда исход матча пришлось определять серией пенальти, выдержку не смогли сохранить российские игроки. Федор Смолов и Марио Фернандес упустили исторический шанс, выполнив два плохих пенальти.

Российской мечте пришел конец, когда Иван Ракитич забил последнее пенальти в пользу Хорватии. Праздничное настроение в нашем ресторане улетучилось за одну секунду. Толпа людей мгновенно рассосалась, и остались лишь осколки стаканов и пиво, разлитое на полу.

Но день спустя российской команде все равно возносят хвалу. Футболисты сделали гораздо больше, чем от них ожидали в преддверии Чемпионата мира.

Перед ЧМ я брал интервью у Евгения Шуваева, ведущего крупнейшего российского спортивного телеканала «Матч ТВ», и он предполагал, что российская сборная, которую постоянно ругают и чуть ли не высмеивают, вообще не выиграет ни одного матча.

Но большие победы были: в матчах группового этапа Россия выиграла против Саудовской Аравии 5:0 и против Египта 3:1, хотя потом Уругвай и обошел страну-хозяйку, победив со счетом 3:0.

А затем в одной восьмой финала Россия произвела фурор, выиграв по пенальти против Испании.

Российская общественность от всего сердца полюбила свою сборную, в первую очередь за ее невероятные усердие и упорство. Россия и Швеция всех сильно удивили, пройдя в четвертьфинал. Сейчас же в игре остались четыре более предсказуемых участника: Франция, Бельгия, Хорватия и Англия.

Успехи российской сборной привели к тому, что интерес к футболу в стране взлетел до небес.

ЧМ стал именно тем триумфом пропаганды, к которому и стремился президент Владимир Путин

Безупречная организация, никаких стычек фанатов, забитые до отказа стадионы. И надо сказать, что режиму отлично удалось продемонстрировать образ «новой современной России».

Несколько дней назад президент ФИФА Джанни Инфантино (Gianni Infantino) заявил, что весь мир влюбился в Россию, и в этом нет ничего удивительного, ведь Путин и Инфантино всегда очень активно расхваливают друг друга.

«Многие стереотипы о России просто-напросто разрушились. Гости увидели, что Россия — дружелюбная и гостеприимная страна», — гордо заявил Путин на встрече в Кремле, а Инфантино констатировал, что все, кто приехал на ЧМ, открыли для себя страну, которая прежде была им неизвестна.

Официальные расходы на ЧМ составили более 100 миллиардов крон (более 700 миллиардов рублей), это был очень масштабный проект престижа для российского государства. За неделю до окончания Чемпионата президент Путин уже может позволить себе довольно улыбаться. Все идет абсолютно по плану, и пресса сообщает, что по всей России царит атмосфера праздника.

Когда начался Чемпионат мира, поблекли все протесты, которые предшествовали соревнованию: например, против того, что с 2012 года, когда Путин вновь пришел к власти, в стране существенно ухудшились условия для организаций, борющихся за демократию и права человека, а также против ряда введенных в последние годы репрессивных законов.