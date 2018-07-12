В финал чемпионата мира впервые вышел представитель РФПЛ

Защитник сборной Хорватии и московского «Локомотива» Ведран Чорлука стал первым представителем Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) в финалах чемпионата мира, сообщает "Советский спорт"

Футболист выступает за «железнодорожников» с 2012 года. В прошедшем сезоне Чорлука стал чемпионом России.

В полуфинале чемпионата мира 2018 года, который прошел в Москве на стадионе «Лужники», сборная Хорватии одержала победу над командой Англии в дополнительное время со счетом 2:1. "Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

В финале «шашечные» встретятся с командой Франции. Игра пройдет на стадионе «Лужники» 15 июля.

"Газета.Ru" ведет текстовую онлайн-трансляцию очередного дня мундиаля.

Ранее Чорлука вспомнил успешное выступление команды России на чемпионате Европы — 2008.