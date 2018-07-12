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В финал чемпионата мира впервые вышел представитель РФПЛ
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В финал чемпионата мира впервые вышел представитель РФПЛ 

Газета.Ru 8 часов назад
Фото: Газета.Ru
Защитник сборной Хорватии и московского «Локомотива» Ведран Чорлука стал первым представителем Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) в финалах чемпионата мира, сообщает "Советский спорт".
Футболист выступает за «железнодорожников» с 2012 года. В прошедшем сезоне Чорлука стал чемпионом России.
В полуфинале чемпионата мира 2018 года, который прошел в Москве на стадионе «Лужники», сборная Хорватии одержала победу над командой Англии в дополнительное время со счетом 2:1. "Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию матча.
В финале «шашечные» встретятся с командой Франции. Игра пройдет на стадионе «Лужники» 15 июля.
"Газета.Ru" ведет текстовую онлайн-трансляцию очередного дня мундиаля.
Ранее Чорлука вспомнил успешное выступление команды России на чемпионате Европы — 2008.
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