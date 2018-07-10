Валерий Гладилин: Конкретного фаворита среди четырех полуфиналистов ЧМ-2018 нет

Любая команда имеет большие шансы завоевать трофей.

Сергей Дмитриев : Выиграть чемпионат мира может любая из четырех команд

Например, в паре Хорватия — Англия имеются сильные игроки. Поэтому говорить о том, что победитель сегодняшней встречи станет чемпионом, преждевременно.

«Газета.Ru». Но стоит признать, что более созревшей для победы в чемпионате является сборная Франции, — приводит слова Гладилина

Напомним, что в полуфиналах чемпионата мира встретятся сборные Бельгии, Франции, Англии и Хорватии.