Валерий Гладилин: Конкретного фаворита среди четырех полуфиналистов ЧМ-2018 нет 

Любая команда имеет большие шансы завоевать трофей.
Сергей Дмитриев: Выиграть чемпионат мира может любая из четырех команд
Например, в паре Хорватия — Англия имеются сильные игроки. Поэтому говорить о том, что победитель сегодняшней встречи станет чемпионом, преждевременно.
Но стоит признать, что более созревшей для победы в чемпионате является сборная Франции, — приводит слова Гладилина «Газета.Ru».
Напомним, что в полуфиналах чемпионата мира встретятся сборные Бельгии, Франции, Англии и Хорватии.