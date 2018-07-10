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«Крылья» проиграли «Спарте», «Оренбург» — «Конкордии», «Урал» — «Войводине». «Рубин» победил «Адмиру Ваккер»
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«Крылья» проиграли «Спарте», «Оренбург» — «Конкордии», «Урал» — «Войводине». «Рубин» победил «Адмиру Ваккер» 

Спорт-Экспресс 8 часов назад
«Крылья Советов» уступили «Спарте» в контрольном матче. В других встречах «Оренбург» проиграл «Конкордии», а «Урал» — «Войводине».
Наконец «Рубин» одержал победу над «Адмирой Ваккер».
Контрольные матчи
"Спарта" (Чехия) — «КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ» (Россия) — 2:1 (1:1)
Голы: Бен-Хаим, 4 — с пенальти (1:0). Ткачук, 29 (1:1). Вукадинович, 87 (2:1).
"Крылья Советов": Конюхов (Лория, 46), Бурлак, Полуяхтов, Чичерин, Миюшкович, Калинин (Башкиров, 65), Ткачук (Тихонов, 75), Чочиев (Алиев, 65), Ланин, Мияйлович (Яковлев, 65), Соболев (Кленкин, 80).
"ОРЕНБУРГ" (Россия) — «Конкордия» (Румыния) — 0:1 (0:1)
"Оренбург": Руденко, Ойеволе, Терехов (Шляков, 68), Маляров (Чиркин, 65), Шахов (Андреев, 46), Бегич, Афонин, Сутормин (Попов, 73), Попович (Бакаев, 65), Козлов, Чуканов.
"Войводина" (Сербия) — "УРАЛ" (Екатеринбург)  — 2:1 (2:1)
Гол у «Урала»: Ильин, 7 (0:1).
"Урал": Годзюр (Баклов, 46), Балажиц (Данцев, 46), Меркулов (Хозин, 46), Динга (Ароян, 46), Кулаков (Бевеев, 46), Димитров (Фидлер, 46), Емельянов (Евсеев, 46), Ильин (Бавин, 46), Егорычев (Глушков, 46), Эль-Кабир (Юсупов, 46), Бикфалви (игрок на просмотре, 46).
"Адмира Ваккер" (Австрия) — «РУБИН» (Россия) — 0:1 (0:1)
Гол: Цвиршиц, 11 — в свои ворота.
"Рубин": Коновалов (Городовой, 46), Сорокин (Махатадзе, 61), Уремович (Гиниятуллин, 46), Чистяков (Мухаметзянов, 46), Байрамян (Шекари, 61), Могилевец (Чистяков, 61), Казанский, Махатадзе (Базаев, 46), Шекари (Шарафеев, 46), Бухаров (Гилязутдинов, 46), Голдобин.
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