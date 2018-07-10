Отправку бандеролей без наклейки марок начали тестировать в столичных почтовых отделениях

В 13 филиалах « Почты России », в том числе в Москве, запущен пилотный проект по приему заказных бандеролей в маркированных пластиковых конвертах, конверты с литерой «К» предназначены для отправки письменной корреспонденции и печатных изданий весом до 2 килограммов, говорится в сообщении пресс-службы «Почты России».

Маркированный конверт с литерой «К» — это специальный полиэтиленовый конверт увеличенного размера, на который нанесен типографским способом знак почтовой оплаты. Он будет использоваться для пересылки заказной бандероли соответствующего веса (до 0,5, 1, 2 килограммов).

«Ранее для отправки бандероли нашим клиентам было необходимо взвесить вложение, рассчитать, исходя из этого, точную стоимость пересылки, купить марки необходимого номинала и наклеить их. Теперь для отправки бандероли достаточно приобрести один из конвертов с литерой «К», упаковать в него документ или печатные издания и отдать его оператору почтового отделения», — сказала заместитель генерального директора по почтовому бизнесу «Почты России» Инесса Галактионова

Она добавила, что нововведение позволит потребителям сократить время на отправку заказной бандероли, а сотрудникам почты — на приемку и обработку отправлений.

Во время пилотного проекта литерные конверты можно приобрести в крупных отделениях почтовой связи Москвы, Хабаровска, Тверской, Нижегородской, Свердловской областей. До конца августа маркированные пластиковые конверты поступят также в почтовые отделения Московской, Калужской, Новосибирской, Челябинской областей, Красноярского и Приморского краев, Республики Удмуртия, Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

«Стоимость конвертов составляет до 0,5 килограмма — 120 рублей, до 1 килограмма — 185 рублей, до 2 килограммов — 310 рублей. В цену уже включен тариф на пересылку заказной бандероли соответствующего литере «К» веса», — добавляется в сообщении.

При этом, если клиенту необходимо направить бандероль немного большего веса, чем зафиксировано для маркированного конверта, например, 1,1 тысячи граммов, то он вполне может воспользоваться маркированным конвертом 1 килограмм и доклеить марки на 12,5 рублей за дополнительные 100 грамм.

Маркированный конверт с литерой «К» имеет усиленные степени защиты для предотвращения фальсификации, был протестирован в боевых условиях.