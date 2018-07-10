Борьба до последнего: «Крылья Советов» уступили «Спарте» из Праги

Волжане проводят сборы в Австрии

Во вторник, 10 июля, в Австрии прошел второй контрольный матч «Крыльев Советов». Волжане сыграли со «Спартой» из Праги. Встреча закончилась со счетом 1:2 в пользу чешских спортсменов.

— Соперники открыли счет на 4-й минуте матча. После пенальти мяч в ворота отправил Бен Хаим , — рассказали представители волжского клуба. — Через 24 минуты волжане сравняли счет. Автором гола стал Денис Ткачук

Второй мяч в ворота волжан отправили за три минуты до финального свистка. Гол забил полузащитник «Спарты» Вукадин Вукадинович

Следующие матчи «Крылья Советов» проведут в воскресенье, 15 июля. В этот день состоится две игры. Первыми соперниками станет молодежная сборная Китая U-21.

В Австрии спортсмены пробудут до 20 июля. Затем команда вернется в Самару. Первый матч в новом сезоне РФПЛ футболисты проведут на «Самара Арене» против московского ЦСКА. Эта игра состоится 31 июля.