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Борьба до последнего: «Крылья Советов» уступили «Спарте» из Праги
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Борьба до последнего: «Крылья Советов» уступили «Спарте» из Праги 

63.ru 7 часов назад
Фото: 63.ru
Волжане проводят сборы в Австрии
Во вторник, 10 июля, в Австрии прошел второй контрольный матч «Крыльев Советов». Волжане сыграли со «Спартой» из Праги. Встреча закончилась со счетом 1:2 в пользу чешских спортсменов.
— Соперники открыли счет на 4-й минуте матча. После пенальти мяч в ворота отправил Бен Хаим, — рассказали представители волжского клуба. — Через 24 минуты волжане сравняли счет. Автором гола стал Денис Ткачук.
Второй мяч в ворота волжан отправили за три минуты до финального свистка. Гол забил полузащитник «Спарты» Вукадин Вукадинович.
Следующие матчи «Крылья Советов» проведут в воскресенье, 15 июля. В этот день состоится две игры. Первыми соперниками станет молодежная сборная Китая U-21.
В Австрии спортсмены пробудут до 20 июля. Затем команда вернется в Самару. Первый матч в новом сезоне РФПЛ футболисты проведут на «Самара Арене» против московского ЦСКА. Эта игра состоится 31 июля.
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