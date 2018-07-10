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«Спартак» проиграл первый контрольный матч в межсезонье
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«Спартак» проиграл первый контрольный матч в межсезонье 

Евро-футбол.Ру 7 часов назад
Фото: Евро-футбол.Ру
"Спартак" провёл товарищеский матч с «Риекой» и не смог добиться очередной победы. Более того, москвичи ушли от разгрома лишь на 87-й минуте, когда отличился Артём Тимофеев — 1:3.
Протокол игры
Риека
Спартак Москва
(1:0) Жиго Самуэль 36'
(2:0) Колак Антонио-Мирко 68'
(3:0) Колак Антонио-Мирко 73'
87' Тимофеев Артём (3:1)
Максименко Александр ВладимировичЕщенко АндрейМамин Артём • Жиго Самуэль • Мельгарехо Лоренсо • Фернандо МартинсГлушаков ДенисПопов ИвелинТашаев Александр • Промес Куинси • Адриано Луис
Запасные: Комбаров ДмитрийЕрёменко Роман • Ханни Софиан • Зе Луиш Жозе • Тимофеев Артём • Петкович МаркоТерёшкин ВладиславЛихачёв АлександрМиронов КириллБакаев ЗелимханПолубояринов ДанилЛомовицкий АлександрРоша ПедроИгнатов Михаил Александрович • Нимели Силванус
10 июля.
В предыдущих пяти спаррингах «Спартак» неизменно побеждал.
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