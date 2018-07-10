«Спартак» проиграл первый контрольный матч в межсезонье 

"Спартак" провёл товарищеский матч с «Риекой» и не смог добиться очередной победы. Более того, москвичи ушли от разгрома лишь на 87-й минуте, когда отличился Артём Тимофеев — 1:3.
Протокол игры
Риека
Спартак Москва
(1:0) Жиго Самуэль 36'
(2:0) Колак Антонио-Мирко 68'
(3:0) Колак Антонио-Мирко 73'
87' Тимофеев Артём (3:1)
Максименко Александр Владимирович • Ещенко Андрей • Мамин Артём • Жиго Самуэль • Мельгарехо Лоренсо • Фернандо Мартинс • Глушаков Денис • Попов Ивелин • Ташаев Александр • Промес Куинси • Адриано Луис
Запасные: Комбаров Дмитрий • Ерёменко Роман • Ханни Софиан • Зе Луиш Жозе • Тимофеев Артём • Петкович Марко • Терёшкин Владислав • Лихачёв Александр • Миронов Кирилл • Бакаев Зелимхан • Полубояринов Данил • Ломовицкий Александр • Роша Педро • Игнатов Михаил Александрович • Нимели Силванус
10 июля.
В предыдущих пяти спаррингах «Спартак» неизменно побеждал.