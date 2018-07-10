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Дарья Касаткина: «Выигрывай как художник, проигрывай как художник»
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Дарья Касаткина: «Выигрывай как художник, проигрывай как художник» 

Спорт-Экспресс 7 часов назад
Россиянка Дарья Касаткина, проигравшая в четвертьфинале Уимблдона немке Ангелик Кербер со счетом 3:6, 5:7, отметила, что получила удовольствие от игры на турнире.
— Выигрывай как художник, проигрывай как художник. Уимблдон — особенное место. Я наслаждалась каждой секундой на этом красивом корте. Увидимся на этой траве в следующем году, мы становимся ближе, — написала Касаткина в Инстагрме.
Win like an artist, lose like an artist. Wimbledon is such a special place, I enjoyed every second playing on this beautiful court❤️ see you next year grass, we’re getting closer to each other. #DD  Публикация от Daria Kasatkina🐬 (@kasatkina) 10 Июл 2018 в 11:39 PDT
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