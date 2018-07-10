Решающие матчи чемпионата мира покажут на «Стрелке»

Официальный спонсор чемпионата мира по футболу, бренд Bud Alcohol Free, представил программу развлечений на время решающих матчей чемпионата мира—2018.

На «Стрелке» (Берсеневская набережная, 14/5) пройдут прямые трансляции полуфинальной игры Хорватия — Англия (11 июля, 21:00 мск), матча за третье место (14 июля, 17:00 мск) и финала (15 июля, 18:00 мск). Вход — по предварительной регистрации.

Серию футбольных вечеринок в Bud Club завершат звёзды мирового уровня, среди которых Nas (13 июля), Zedd (14 июля) и Armin van Buuren (15 июля). Для того чтобы присоединиться к мероприятию, необходимо пройти регистрацию. Все подробности — на страницах организаторов в социальных сетях «Инстаграм» и «Фейсбук». Время старта вечеринок — 23:00 мск. На входе действует FC и DC.

Двухпалубный корабль Вud Boat будет курсировать по Москве-реке до конца турнира, и у болельщиков остался последний шанс попасть на него, участвуя в розыгрышах в социальных сетях «Фейсбук» и «ВКонтакте».