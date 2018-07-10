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Решающие матчи чемпионата мира покажут на «Стрелке»
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Решающие матчи чемпионата мира покажут на «Стрелке» 

Чемпионат.com 6 часов назад
Фото: Чемпионат.com
Официальный спонсор чемпионата мира по футболу, бренд Bud Alcohol Free, представил программу развлечений на время решающих матчей чемпионата мира—2018.
На «Стрелке» (Берсеневская набережная, 14/5) пройдут прямые трансляции полуфинальной игры Хорватия — Англия (11 июля, 21:00 мск), матча за третье место (14 июля, 17:00 мск) и финала (15 июля, 18:00 мск). Вход — по предварительной регистрации.
Серию футбольных вечеринок в Bud Club завершат звёзды мирового уровня, среди которых Nas (13 июля), Zedd (14 июля) и Armin van Buuren (15 июля). Для того чтобы присоединиться к мероприятию, необходимо пройти регистрацию. Все подробности — на страницах организаторов в социальных сетях «Инстаграм» и «Фейсбук». Время старта вечеринок — 23:00 мск. На входе действует FC и DC.
Двухпалубный корабль Вud Boat будет курсировать по Москве-реке до конца турнира, и у болельщиков остался последний шанс попасть на него, участвуя в розыгрышах в социальных сетях «Фейсбук» и «ВКонтакте».
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