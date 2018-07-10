Медали с ошибкой, 76-й иноагент и гибель Одиллии 

В вечернем дайджесте «Казанский репортер» говорит о событиях города и республики по итогам вторника, 10 июля. Потери В ночь на вторник в парке «Черное озеро» бродячий пес загрыз лебедь Одиллию. Таким образом, Зигфрид остался единственным в паре черных красавцев, привезенных в Казань из Краснодара. Сейчас Зигфрид под присмотром орнитологов. Если специалисты поймут, что лебедь спокойно пережил расставание с Одиллией, ему найдут пару и вновь разместят на старом месте. Тем временем, в дирекции парков и скверов объяснили, почему Одиллию не спасла охрана, ранее наблюдавшая за жизнью новых питомцев. Как оказалось, от присмотра отказались в начале июля. Да и в бюджете отдельные охранники для лебедей не предусмотрены. На территории мемориального комплекса у села Сюкеево в Камско-Устьинском районе республики состоялась траурная церемония в память о жертвах крушения теплохода «Булгария». События В Казани стартовал второй «аукцион добра» в рамках благотворительного проекта фонда «День добрых дел» и площадки Onlinecontract. Участникам аукциона предложено выкупить кокошник певицы Тины Кузнецовой, в котором она выступала в финальной серии проекта «Голос» вместе с Пелагеей. Казань отмечена всемирной городской премией Ли Куан Ю, которой присвоено имя сингапурского государственного деятеля. Благотворительный фонд Тимура Исламова внесен в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. Фонд стал 76-й организацией в реестре НКО-иноагентов, а решение принято после документарной проверки управления минюста России по РТ. Организаторам Sviyaga Swim 2018 пришлось объяснять, почему медали для участников заплыва были изготовлены с ошибкой. На неточность обратили внимание пользователи в социальных сетях. В Sviyaga Swim пояснили, был выбран неоднозначный шрифт, а ошибки вовсе не было. В то же время, в слове «Svijyaga» на той же медали видно, как выглядят буква «i» и буква «j». А на официальном сайте соревнований и на медалях слово «Sviyaga» написано по-разному: «Sviyaga» и «Sviyjaga», соответственно. Проекты В 2018 году на территории промышленного парка «Нижнекамск» планируют построить производство по переработке отходов — промышленных и медицинских. Первый заместитель гендиректора «Росатома» Кирилл Комаров и министр промышленности и торговли региона Альберт Каримов утвердили дорожную карту развития сотрудничества корпорации и правительства Татарстана. В Зеленодольске заложат ракетный корабль проекта 21631 «Буян-М». Татарстанский кинематографист Айдар Шарипов удостоен приза международного Каннского кинофестиваля. Шарипов был оператором на съемках ленты казахстанского режиссера Адильхана Ержанова «Ласковое безразличие мира».