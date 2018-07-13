Владислав Радимов: Сборная Франции является фаворитом финала чемпионата мира

— Победителя матча мы сможем узнать только после финального свистка, но тот факт, что сборная Франции является фаворитом встречи, неоспорим. Почему? Во-первых, команда Дешама затратила гораздо меньше сил на пути к финалу. К тому же, французы имеют на один день отдыха больше. В конце концов, сборная Франции — это более мастеровитая и звездная команда, обладающая огромным опытом.

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«Газета.Ru». Мне бы хотелось, чтобы в финал вышла команда с более богатой футбольной историей. Например, те же сборные Испании и Англии выглядели бы, на мой взгляд, предпочтительнее. Но умалять достоинств хорватской команды тоже нельзя. Дружина Златко Далича заслуженно вышла в финал чемпионата мира, проявив характер. Остается только пожелать им удачи. Насколько хорошо это для турнира и мирового футбола в целом — покажет время, — цитирует Радимова

Добавим, что встреча состоится 15 июля на стадионе «Лужники» и начнется в 18:00 по московскому времени.