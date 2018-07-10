Андерсон, Джаггер, Арбенина и Матильда Шнурова пришли на матч Франция—Бельгия 

Поболеть за французов на матче в Санкт-Петербурге пришли многие знаменитости. Так, на трибунах заметили президента страны Эммануэля Макрона, спикера Совфеда Валентину Матвиенко, вице-премьера РФ Ольгу Голодец и даже лидера британской рок-группы The Rolling Stones Мика Джаггера.
В Северную столицу приехала и Памела Андерсон. Актриса пришла на матч, чтобы поддержать своего возлюбленного — 32-летнего защитника французской команды Адиля Рами.
instagram.com @marieclairerussia
Своими впечатлениями от игры уже поделилась и Диана Арбенина, которая пришла на матч вместе с детьми. Видео певица опубликовала на своей странице в Instagram.
— Болели за французов. Это была оборонистая игра, это был хороший футбол, очень праздничный, очень красивый. Я жду финала! — сказала она.
Поболеть за францию пришла и Матильда Шнурова. Фото с матча бывшая жена лидера группировки «Ленинград» также выложила в Instagram.
instagram.com @mshnurova
— Я никогда не рассказывала, но все детство я играла в дворовый футбол с мальчиками и всегда моей любимой сборной была сборная Франции времен Анри и Зидана. Никогда не забуду финал чемпионата мира 2006 года, когда Зидан завершил карьеру знаменитым ударом головой в грудь Матерацци, как настоящая рок звезда. И какое счастье сегодня болеть за Францию дома в Петербурге! — написала она.
Подробности о матче Франция-Бельгия в Санкт-Петербурге читайте в текстовой трансляции Пятого канала.