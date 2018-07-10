Андерсон, Джаггер, Арбенина и Матильда Шнурова пришли на матч Франция—Бельгия

В Северную столицу приехала и Памела Андерсон . Актриса пришла на матч, чтобы поддержать своего возлюбленного — 32-летнего защитника французской команды Адиля Рами

instagram.com @marieclairerussia

Своими впечатлениями от игры уже поделилась и Диана Арбенина , которая пришла на матч вместе с детьми. Видео певица опубликовала на своей странице в Instagram.

— Болели за французов. Это была оборонистая игра, это был хороший футбол, очень праздничный, очень красивый. Я жду финала! — сказала она.

Поболеть за францию пришла и Матильда Шнурова . Фото с матча бывшая жена лидера группировки «Ленинград» также выложила в Instagram.

instagram.com @mshnurova

— Я никогда не рассказывала, но все детство я играла в дворовый футбол с мальчиками и всегда моей любимой сборной была сборная Франции времен Анри и Зидана. Никогда не забуду финал чемпионата мира 2006 года, когда Зидан завершил карьеру знаменитым ударом головой в грудь Матерацци, как настоящая рок звезда. И какое счастье сегодня болеть за Францию дома в Петербурге! — написала она.

Подробности о матче Франция-Бельгия в Санкт-Петербурге читайте в текстовой трансляции Пятого канала.