Руководство Бельгии не встретило Трампа из-за просмотра матча с Францией

Никто из руководства Бельгии не встретил президента США Дональда Трампа в аэропорту Брюсселя, сообщает Le soir. Причиной стал полуфинал чемпионата мира-2018 между Бельгией и Францией. Трамп прилетел в Бельгию для участия в саммите НАТО 11-12 июля.

Поддержка руководства не помогла сборной Бельгии — французы победили 1:0 и вышли в финал.

Франция — Бельгия

Все о чемпионате мира по футболу — здесь