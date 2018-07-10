Руководство Бельгии не встретило Трампа из-за просмотра матча с Францией 

Никто из руководства Бельгии не встретил президента США Дональда Трампа в аэропорту Брюсселя, сообщает Le soir. Причиной стал полуфинал чемпионата мира-2018 между Бельгией и Францией. Трамп прилетел в Бельгию для участия в саммите НАТО 11-12 июля.
Король Бельгии Филипп и министр иностранных дел Дидье Рейндерс присутствовали на стадионе в Санкт-Петербурге, а премьер-министр Шарль Мишель находился в фан-зоне.
Поддержка руководства не помогла сборной Бельгии — французы победили 1:0 и вышли в финал.
Франция — Бельгия
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