Французы в третий раз стали финалистами ЧМ по футболу

Сборная Франции одержала победу над командой Бельгии со счетом 1:0 в полуфинале ЧМ-2018. Счет в матче на 51-й минуте открыл Самюэль Умтити. Таким образом французам удалось прервать 24-матчевую беспроигрышную серию сборной Бельгии, во время которой команда одержала 19 побед.

Эта игра стала уже 74-м противостоянием французов и бельгийцев. В предыдущих матчах команда Бельгии одержала 30 побед, а Французы — 24. Остальные игры закончились вничью. На чемпионатах мира сборные встречались дважды, оба раза победу праздновали французы.

Сборная Франции в шестой раз сыграла в полуфинале чемпионатов мира, дважды до этого выходив в финал турнира. При этом команда Бельгии во второй раз сыграла в полуфинале мундиаля.

Примечательно, что на игре в Санкт-Петербурге присутствовало более 64 тысяч человек, в том числе — российские и мировые знаменитости.

Несмотря на то, что бельгийцам не удалось одолеть французов, глава МИД страны и премьер-министр поблагодарили футболистов за прекрасную игру.

— Большое спасибо, Бельгия! — написал в Twitter глава МИД Дидье Рейндерс , который присутствовал на матче в Северной столице.

Many thank’s #Belgiium! #FRABEL 🇫🇷🇧🇪 #WorldCup⁠ ⁠ ⁠#REDTOGETHER⁠ ⁠ @FIFAWorldCup pic.twitter.com/uwR7jgte3W

— didier reynders (@dreynders) 10 июля 2018 г.

— Браво, бельгийские «красные дьяволы», за ваши выступления и за то, что заставили нас переживать до ½ финала!, — написал премьер-министр Шарль Мишель

⚽️ Dit is vooral een fantastische prestatie dankzij doorzetting en moed! Respect voor onze Duivels. 👍🏻#redtogether #frabel #fifa #FIFAWorldCup pic.twitter.com/f0eJ1tFO6k

— Charles Michel (@CharlesMichel) 10 июля 2018 г.

В решающей игре Чемпионата, которая пройдет 15 июля на московском стадионе «Лужники», французы встретятся с победителем матча Хорватия — Англия.