Искусственный интеллект от Microsoft назвал финалистов ЧМ

Программа Microsoft Bing назвала участников финального матча чемпионата мира по футболу. Искусственный интеллект изучил статистику команд, информацию о травмах игроков, а также сообщения и лайки в соцсетях. Согласно прогнозу программы от Microsoft, в финале турнира встретятся сборные Франции и Англии. Такие же ожидания и у ведущих букмекерских контор, пишут «Ведомости»

В первом полуфинале между Францией и Бельгией алгоритм предсказал победу французов с вероятностью в 56%. Что касается другого матча 1/2 (Хорватия—Англия), то есть программа отдала предпочтение англичанам, вероятность их победы программа оценила в 62%.

Сегодня сборная Франции обыграла бельгийцев со счётом 1:0 и вышла в финал мундиаля.