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Искусственный интеллект от Microsoft назвал финалистов ЧМ
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Искусственный интеллект от Microsoft назвал финалистов ЧМ 

News.ru 4 часа назад
Фото: News.ru
Программа Microsoft Bing назвала участников финального матча чемпионата мира по футболу. Искусственный интеллект изучил статистику команд, информацию о травмах игроков, а также сообщения и лайки в соцсетях. Согласно прогнозу программы от Microsoft, в финале турнира встретятся сборные Франции и Англии. Такие же ожидания и у ведущих букмекерских контор, пишут «Ведомости».
В первом полуфинале между Францией и Бельгией алгоритм предсказал победу французов с вероятностью в 56%. Что касается другого матча 1/2 (Хорватия—Англия), то есть программа отдала предпочтение англичанам, вероятность их победы программа оценила в 62%.
Сегодня сборная Франции обыграла бельгийцев со счётом 1:0 и вышла в финал мундиаля.
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