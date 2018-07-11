А гены-то у Франции — бразильские! Колонка Юрия Цыбанева

Если кто удивил на чемпионате по-взрослому, так это Франция. Она начинала групповой этап со спонтанной атакой и рыхловатой обороной, которую даже австралийцы сильно потрепали. А сейчас вошла в финал абсолютно сбалансированной величиной — и соперники уже просто теряются в догадках, за какое место ее можно ущипнуть.

Кстати будет вспомнить, что Дидье Дешам , тренер «трехцветных», в пору своей полевой деятельности слыл игроком победоносным. Ибо с ним в составе и сборная, и клубы выигрывали почти все, что можно было выиграть. А уходил Дешам — резко шли на убыль и титулы. Похоже, он пользуется не меньшим расположением футбольного бога, чем Зинедин Зидан . И нынешний год может войти в историю тренерским триумфом обоих французов.

Команда-рационалистка на групповом этапе, делавшая в каждом матче минимум только самое необходимое. Команда-распашонка в обмене ударами с Аргентиной. А потом, начиная с четвертьфинала, — команда безошибочного тактического расчета и идеальной организации. Вот как менялась, перерождалась даже, Франция на этом чемпионате. И каким макаром Дешам ловко застегнул мелькнувшую было распашонку на все пуговицы, знает, наверное, только он. Потому что все его основные защитники пребывают в возрасте от 22 лет до 25 — считайте, младенческом еще для работников тыла!

Признаться, такой вот рассудительной игры против таранной Бельгии я больше ждал от Бразилии, чем от Франции. Игры терпеливой и аритмичной, с расчетом на то, что в нужный момент отточенное техническое мастерство скажет свое слово. Но Бразилия почему-то понеслась куда глаза глядят. А Франция предъявила образец аритмии. И как не вспомнить, что уже в который раз сравнение с Бразилией оказывается в пользу Франции — ведь именно она сталкивала многократных чемпионов мира с победного маршрута и в 1998-м, и в 2006-м.

Да я бы вообще назвал Францию европейской Бразилией! Давайте-ка наскоро прогуляемся по просторам истории — и найдите хоть одно различие между давней легендарной Бразилией и нынешней Францией.

По Интернету гуляет пара забавных снимков с подписью на французском: «Доказательство глобального потепления». На одном — сборная Франции-1982, где заметен один смуглый игрок. На другом — французская команда-2018, с семью темнокожими молодцами.

С командой Бразилии, когда больше полувека назад она поднялась в чемпионский рост, произошла ведь та же самая история. Значительную ее часть составили темнокожие футболисты: помимо несравненного Пеле, это Нилтон и Джалма Сантос, Вава. Обогатился командный генетический код — и пошли успехи, и пришла мировая слава.

Вот и Франция стала выбираться на передовые позиции, для начала в Европе, когда на ведущие роли в команде стали выходить темнокожие игроки — Трезор, Тигана. А нелишне будет вспомнить, в тему, и Голландию! Великая, нет другого слова, была у нее команда в середине 1970-х, но единственный свой титул голландцы выиграли только на Евро-1988, уже с Гуллитом и Райкардом в составе, когда остроумец Владимир Перетурин призывал в телеэфире и нас поискать «отцов из Суринама».

Первый полуфинал вообще прошел под знаком глобализма. Бельгийский состав мог поспорить с французским по части интернационализма. А тренер у «Красных дьяволов» и вовсе наособицу. Роберто Мартинес — испанец, но большую часть полевой карьеры играл во второразрядных английских клубах, а потом и тренировал их же. И теперь вовсю старается привить своей разномастной команде чисто британскую напористость.

Но верх взяла, что называется, обогащенная футбольная порода Франции.