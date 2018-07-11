Юрий Ковтун: Французы заслужили победу своими командными действиями

«Французы были заточены на сильные стороны соперника, ждали их моменты, и когда они активно отбирали мяч на чужой половине поля, то моменты получались. Но в целом, игра была вязкая — никто никому не давал свободу действий.

ТАСС. Французы заслужили победу своими командными действиями, что их отличает на этом чемпионате мира. Соперника они хорошо изучили, и я тоже чувствовал, что многое могло решиться после стандартного положения», — приводит слова Ковтуна

Напомним, в финале чемпионата мира французы 15 июля встретятся с победителем матча Хорватия — Англия, который состоится завтра, 11 июля в «Лужниках» (Москва) и начнется в 21:00 по местному времени.