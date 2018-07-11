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Мбаппе извинился перед критиками
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Мбаппе извинился перед критиками 

Евро-футбол.Ру 3 часа назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Форвард сборной Франции Килиан Мбаппе дал комментарий после матча с Бельгией (1:0). Его слова приводит корреспондент портала "Евро-Футбол.ру" Белла Гаургашвили.
— Что скажете про критику в свой адрес?
— Каждый думает, что хочет. Если кого-то обидел, извините.
— Что скажете о сопернике?
— Там очень крепкие футболисты. Такие футболисты как Азар, заставляют играть в обороне. Бельгийцы на этом турнире хорошо себя проявили.
Отметим, что Килиан Мбаппе в этом матче показал лучший результат по обводкам в истории сборной Франции.
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