Мбаппе извинился перед критиками

Белла Гаургашвили. Форвард сборной Франции Килиан Мбаппе дал комментарий после матча с Бельгией (1:0). Его слова приводит корреспондент портала "Евро-Футбол.ру"

— Что скажете про критику в свой адрес?

— Каждый думает, что хочет. Если кого-то обидел, извините.

— Что скажете о сопернике?

— Там очень крепкие футболисты. Такие футболисты как Азар, заставляют играть в обороне. Бельгийцы на этом турнире хорошо себя проявили.

Отметим, что Килиан Мбаппе в этом матче показал лучший результат по обводкам в истории сборной Франции.