Мбаппе извинился перед критиками 

Форвард сборной Франции Килиан Мбаппе дал комментарий после матча с Бельгией (1:0). Его слова приводит корреспондент портала "Евро-Футбол.ру" Белла Гаургашвили.
— Что скажете про критику в свой адрес?
— Каждый думает, что хочет. Если кого-то обидел, извините.
— Что скажете о сопернике?
— Там очень крепкие футболисты. Такие футболисты как Азар, заставляют играть в обороне. Бельгийцы на этом турнире хорошо себя проявили.
Отметим, что Килиан Мбаппе в этом матче показал лучший результат по обводкам в истории сборной Франции.